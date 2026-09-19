نمایش جدید تالار قشقایی تئاتر شهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، با پایان گرفتن اجراهای تئاتر «کمدی آغاز»، نمایش «بی امان؛ اشک» به نویسندگی مهدی ترکمن و کارگردانی محسن بخشی از روز اول مهر ۱۴۰۵ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

در این اثر نمایشی که یکی از آثار برگزیده بیست و دومین جشنواره نمایش های آئینی و سنتی است محمد خالقی، مهدی سلیمان، نازنین یوسفی، هنگامه احمدیان، مهرناز لله گانی، ستایش شکری به عنوان بازیگر حضور دارند.

متین مرتضوی تهیه کننده، علی شمس مشاور کارگردان، فاطیما حسینی دستیار کارگردان، امیر رمضانی مدیرتولید، بابک کیوانی آهنگساز و طراح صدا، سید مهدی موسوی تبار طراح پوستر و گرافیک، محسن بخشی و محمد جواد شیخ طراحان صحنه، مونا طالب طراح لباس، آندیا اسلامی طراح نور، محمد کاظمی دستیار نور، افسانه قلی زاده طراح گریم، الناز جعفری پور ساخت آکسسوار، محمدجواد شیخ، کیا پاشا، مهیار هاشمی جوان، آرتین رامتین، ارشیا انصاری ساخت دکور، ماهان گلگلی و مهدی مقدسیان گروه صحنه هم گروه طراحان و عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

طراح و کارگردان پروژه «بی امان؛ اشک» درباره ویژگی های این نمایش توضیح داده است: در این نمایش از سبک روایی استفاده شده اما سعی کردیم از گونه‌های اجرایی مدرن هم استفاده کنیم؛ فضای نمایش ما، به نمایش های آئینی سنتی نزدیک است، اما سعی کردیم نگاهی آوانگارد و نو به این مقوله داشته باشیم. تلاش ما در تئاتر «بی امان؛ اشک» این بوده تا مجموع تکنیک‌ها و و شیوه‌های اجرایی فرهنگی و سنتی نقاط مختلف جهان را با نظریات معاصر پیوند زده و در درون اجرا پیش روی مخاطبان قرار دهیم.

محسن بخشی از جمله هنرمندانی است که طی سال های گذشته در پروژه هایی چون «حساب پرداخت نمیشه (نمایشنامه خوانی) - کارگردان»، «سه شب با مادوکس - بازیگر» اجرا شده در مجموعه «دیوار چهارم»، «اضافه حقوق - بازیگر» اجرا شده در مجموعه «دیوار چهارم»، «پادشاه می میرد - بازیگر» اجرا شده در مجموعه «دیوار چهارم»، «پلی از جنس شیشه» اجرا شده در تالار ناصرخسرو، «تهران زیر بال فرشتگان - دستیار کارگردان» اجرا شده در مجموعه «دیوار چهارم» حضور داشته است.

نمایش «بی امان؛ اشک» به کارگردانی محسن بخشی از روز چهارشنبه اول مهر ساعت ۱۹ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت و علاقه مندان برای پیش خرید بلیت نمایش می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.