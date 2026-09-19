روزهای ناسالم اصفهان ۶۳ درصد کاهش یافت

نگین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: این شهر از ابتدای سال جاری تا ۲۷ شهریورماه طی ۱۸۲ روز، ۱۲ روز هوای پاک، ۱۴۵ روز سالم، ۲۱ روز ناسالم برای گروههای حساس و چهار روز ناسالم برای عموم افراد جامعه داشته و هیچ روز خطرناک یا بسیار ناسالمی طی این مدت نداشته است.
به گفته وی، در مدت مشابه سال گذشته (اول فروردین تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۴) تنها ۲ روز پاک، ۱۱۲ روز سالم، ۵۷ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۰ روز ناسالم برای عموم افراد جامعه و یک روز بسیار ناسالم ثبت شده بود.
کارشناس مسئول امور آزمایشگاه هوا اداره کل محیطزیست اصفهان گفت: تعداد روزهای ناسالم از ۶۸ روز در سال گذشته به ۲۵ روز در سال جاری کاهش یافته که معادل حدود ۶۳ درصد کاهش روزهای ناسالم است.
جاوید درباره دلایل بهبود کیفیت هوا در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، گفت: بخش قابل توجهی از این بهبود به شرایط جوی و اقلیمی بهتر امسال مربوط میشود. وزش باد مناسب داشتیم و البته دورههای وارونگی دما در بهار و تابستان رخ نمیدهد.
وی اضافه کرد: همچنین بارشهای ابتدای سال نیز بر کیفیت هوا مؤثر بوده است. علاوه بر این، کاهش فعالیت برخی صنایع به دلیل محدودیت برق و گاز نیز میتواند در کاهش انتشار آلایندهها نقش داشته باشد.
به گزارش مهر، کیفیت هوای شهر اصفهان با ۲۶ ایستگاه پایش آنلاین اندازهگیری میشود، ۱۲ ایستگاه تحت نظارت محیط زیست استان اصفهان و ۱۴ ایستگاه متعلق به شهرداری در سطح شهر فعال است و اطلاعات آنها به صورت لحظهای از طریق اپلیکیشن کیفیت هوا در دسترس شهروندان قرار میگیرد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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