هوش مصنوعی ارتش آمریکا را تا آستانه جنگ با چین پیش برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این رویداد تقریبا به آغاز یک جنگ منجر شد و نشان دهنده خطرات استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت های حساس وزارت دفاع آمریکا است.

این ارزیابی توسط یک تحلیلگر در فرماندهی عملیات ویژه تهیه شده بود که درباره فهرست محموله‌های کشتی چینی از یک چت‌بات هوش مصنوعی سؤال کرده بود. خبرگزاری سی ان ان در گزارشی فاش کرد چت بات هوش مصنوعی اطلاعات منبع باز را با سیگنال های اطلاعاتی محرمانه ترکیب کرد و به این نتیجه رسید که کشتی حاوی قطعاتی از یک برنامه تسلیحات هسته است. این ادعا تا آستانه اقدام ارتش برای توقیف کشتی پیش رفت تا زمانیکه مقامات متوجه شدند این گزارش با هوش مصنوعی تولید شده است.

خبرگزاری سی ان ان نتوانسته بار واقعی کشتی یا ابزار هوش مصنوعی (خواه تجاری، خواه طراحی شده برای دولت آمریکا) که توسط تحلیلگر مورد استفاده قرار گرفته را دریابد.

پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در ژانویه سال جاری میلادی یادداشتی منتشر و به این وزارتخانه دستور داد تا به یک سازمان هوش مصنوعی محور تبدیل شود و مدل های شرکت های برتر آمریکایی را آزمایش کند. البته این روند در خصوص آنتروپیک طبق برنامه ریزی پیش نرفت زیرا شرکت به ارتش اجازه نداد از مدل هایش برای توسعه اسلحه های خودکار استفاده کند و به همین دلیل توسط دولت برای مدتی ممنوع شد.