سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام شکایت چند تن از طلافروشان شهرستان مبنی بر سرقت طلا و کلاهبرداری از طریق عرضه زیورآلات بدل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و عملیات شناسایی سارقان کلید خورد.

وی با اشاره به نحوه فعالیت این باند گفت: کارآگاهان با بررسی دقیق سرنخ‌های دیجیتال و میدانی، موفق شدند هویت سه زن را که با پرسه زدن در سطح بازار و شناسایی اهداف خود، اقدام به ارتکاب جرم می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ سپهوند درباره شیوه ارتکاب جرم این متهمان تصریح کرد: این سه زن با حضور در طلافروشی‌ها و بهره‌گیری از شگردهای فریبکارانه و حواس‌پرتی فروشندگان، در یک مورد موفق به سرقت ۲۰ گرم طلای واقعی شدند. همچنین در اقدام مجرمانه دیگری، با مراجعه به یک طلافروشی دیگر، دو حلقه انگشتر بدل را با ظرافت خاصی به عنوان طلای ۱۸ عیار اصل به فروش رساندند که با هوشیاری پلیس، تمامی این موارد در پرونده آنان ثبت و مستندسازی شد.

فرمانده انتظامی بویین‌میاندشت افزود: متهمان پس از دستگیری به جرایم ارتکابی خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند. هم‌اکنون نیز تحقیقات تخصصی برای بررسی سایر جرایم احتمالی این باند در سایر شهرستان‌ها ادامه دارد.

وی ضمن هشدار به فعالان بازار طلا و جواهر، خاطرنشان کرد: از تمامی کسبه و طلافروشان انتظار داریم که نسبت به حضور همزمان چندین مشتری در مغازه، دقت و هوشیاری مضاعفی داشته باشند. استفاده از سیستم‌های نظارتی مدرن، بررسی دقیق عیار و اصالت طلا با تجهیزات تخصصی و عدم اعتماد زودهنگام به افراد ناشناس، از جمله ملزوماتی است که می‌تواند ضریب امنیت کسب‌وکار آنان را افزایش دهد و فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کند.