استرداد بیش از ۳۱ همت مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در پنج ماه ابتدایی امسال با ۱۲۰ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، موحدی افزود: رشد مبالغ مستردشده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در این دوره دو برابر رشد وصولی مالیات بوده است.

صدور صورتحساب‌های الکترونیکی در بستر سامانه مودیان از جمله مهمترین عواملی است که استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را سرعت بخشیده است.

گفتنی است استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب قانون و با هدف حمایت و تسهیل گری صورت می گیرد.

قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت ها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است. سازمان امور مالیاتی نیز مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها در طول زنجیره فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند به آنها مسترد می‌کند. صادرات کالاها به خارج از کشور، از جمله مهمترین فعالیت هایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است.

سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اضافه اعتبار مودیان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده را در چارچوب قانون و در صورت درخواست مودیان به آنها مسترد می‌کند.