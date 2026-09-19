به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جاده قدیمی کنگان – خورموج – بوشهر که امروز به‌عنوان باند شمال به جنوب کریدور بزرگراهی ساحلی جنوب کشور و محور مواصلاتی آبدان – دوراهک مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاقد شانه خاکی و عرض استاندارد است و ضرورت داشت با اجرای یک طرح هدفمند، وضعیت ایمنی آن ارتقا یابد.

وی افزود: بر اساس تحلیل تصادفات و ارزیابی‌های انجام‌شده در کمیسیون ایمنی و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ۱۳ کیلومتر از این محور به‌عنوان قطعه اولویت‌دار انتخاب شده و مقرر است عملیات تعریض و ایمن‌سازی آن حداکثر طی یک سال اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: در این قطعه حدود ۷۰ پل و ابنیه فنی وجود دارد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرای پروژه را به خود اختصاص خواهد داد.

ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی جنوب استان

رجایی اعتبار مورد نیاز برای تعریض و بهسازی این قطعه و اجرای روکش سراسری آن را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع استان، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، کمک‌های وزارت نفت، شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و ظرفیت قانون مبادلات مرزی تأمین خواهد شد.

وی با قدردانی از حمایت استاندار بوشهر، نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خاطرنشان کرد: آغاز عملیات این پروژه گامی در جهت رفع یکی از مطالبات مهم مردم منطقه و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی جنوب استان است.