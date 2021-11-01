به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، مدیرعامل شرکت دولتی معدن عربستان (معادن) گفت این شرکت در نظر دارد ظرف ۲ دهه آینده سرمایه‌گذاری عظیمی در اکتشاف معادن لیتیوم و نیکل در عربستان سعودی انجام دهد.

مدیر عامل شرکت معادن، عبدالعزیز الحربی، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده ما مقادیر عظیمی از پول خود را برای اکتشاف این فلزات کلیدی در عربستان سعودی هزینه خواهیم کرد.

به این ترتیب بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان بر روی فلزات کلیدی در صنعت باتری حساب ویژه باز کرده است. تقاضای این فلزات با گرایش جهانی به انرژی‌های نو به شکل خیره‌کننده‌ای در حال رشد است.

قیمت لیتیوم امسال با افزایش تقاضا برای تولید باتری‌های با ظرفیت بالا که در خودروهای الکتریکی استفاده می‌شوند، به شدت جهش کرد و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت لیتیوم در سال‌های آینده فقط رشد کند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود با اشاره به نقش این مواد معدنی کلیدی گفت: برنامه‌های امروز دولت‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری در تولید مواد معدنی مورد استفاده در باتری‌ها بسیار کمتر از مقداری است که برای تحول بخش انرژی لازم است و این ریسک تغییر با تأخیر و یا بسیار گران‌تر این بخش را بالا برده است.