افزایش ۲۳ درصدی موارد بستری کرونا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سالاری اظهار کرد: خراسان رضوی در چند هفته اخیر جزو چند استان اول کشور به لحاظ میزان ابتلاء، بستری و فوتی کرونایی بوده و در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شهرستانهای کوهسرخ، خلیلآباد و کاشمر بالاترین آمار را دارند.
وی ادامه داد: احتمال شروع رنگبندی قرمز کرونایی در این شهرها بیشتر از سایر شهرهای استان است.
جانشین مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: تعداد ۱۲۸ بستری در شبانهروز گذشته ثبت شده است و مجموع بستریها ۵۲۸ نفر هستند که از این تعداد، ۱۴۸ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند.
وی با بیان اینکه در آستانه موج ششم بحران کرونا، درصد موارد مثبت رپیدها از پیسیآرها بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: در بحث میزان بستریهای کرونایی در بیمارستانهای استان در هفته اول آبانماه نیز افزایش ۲۳ درصدی را شاهد بودیم و تداوم این روند افزایشی برای این هفته نیز پیشبینی میشود.
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