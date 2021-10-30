مهمترین معضل گلابدره بلاتکلیفی شبکه فاضلاب و وجود باندهای خلافکار

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در محله‌گردی خود از «گلابدره» گفت: سیستم فاضلاب شهری در گلابدره هنوز تکمیل نشده و در نتیجه در هرکدام از خانه‌های فرسوده محله ما برای دفع فاضلاب خانگی یک چاهک حفر شده است. اما از آنجایی که خانه‌های فرسوده محله روی شیب بنا شده‌اند فاضلاب خانه‌های بالادست به خانه‌های پایین‌تر نفوذ می‌کند و مشکلات بسیاری برای همسایه‌ها ایجاد می‌شود.» این اولین مشکلی است که اهالی گلابدره مطرح کردند.

وی ادامه داد: ۵۵ درصد فاضلاب گلابدره احداث و ۴۵ درصد احداث نشده است. همان ۵۵ درصد هم هنوز راه‌اندازی نشده است. ۱۵ سال پیش هزینه احداث شبکه را همه به اجبار واریز کرده‌اند اما خبری نیست. اهالی می‌گویند؛ «اگر مشکل فاضلاب را حل کنید، ما دیگر چیزی نمی‌خواهیم.»

این عضو شورا اضافه کرد: به گفته موسوی، شهردار منطقه یک؛ شرکت آب و فاضلاب به دلیل بستر سنگی و شرایط سخت حفاری در محله، زیر بار تکمیل شبکه نمی‌رود. اما در آخرین رایزنی‌هایی که میان شهرداری و این شرکت صورت گرفته بنا شده طی چند روز آینده روند تکمیل شبکه آغاز شود. ادعایی که برخی از اهالی هنوز باوری به صحتش ندارند.

امانی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آلونک‌هایی که گاهی یک‌شبه در آخرین طبقه یک ساختمان ناایمن سر برمی‌آورند، یکی دیگر از مشکلات و دردسرهایی است که گریبان اهالی محله را گرفته است، تاکید کرد: از ۱۶۶ پلاک سنددار، ۳۳ پلاک مجوز ساخت و ساز دریافت کرده‌اند و ۱۳۰ پلاک فرسوده و ناپایدار نیز در محله وجود دارد.

یخ زدن مسیرهای ترددی پرشیب در «گلابدره» همزمان با فصل سرما و بارندگی

این عضو شورا گفت: در این محله، معابر پلکانی، خیابان‌های ماشین‌رو پایین دست را به کوچه‌های تنگ و ترش بالادست وصل می‌کند؛ جایی که خانه‌های فرسوده روی شیب تند تپه‌های سنگی بنا شده‌اند. در محدوده سنگ‌دوقلو، کوچه‌هایی که گاهی عرض آنها به کمتر از یک‌متر هم می‌رسد به‌صورت مارپیچ و با شیب تند به یکدیگر وصل می‌شوند. در زمستان خیابان‌ها یخ می‌زند و ساکنان به سختی امکان تردد دارند. وای به حال زمانی که یکی از آن‌ها نیاز به خدمات درمانی داشته باشد؛ راه رفت و آمد اورژانس تا حد زیادی مسدود شده و یا به سختی قابل تردد است.

امانی اضافه کرد: آنطور که اهالی می‌گفتند و شهردار منطقه نیز تایید کرد؛ «براساس طرح تفصیلی گلابدره، محدوده سنگ دوقلو در پهنه R۲۱۲ قرار دارد که اجازه ساخت یک بنای ۳ طبقه با سطح اشغال ۴۰ درصد را به مالک می‌دهد. اما وجود املاک ریزدانه بسیار که گاهی مساحتشان به کمتر از ۴۰ مترمربع می‌رسد باعث رواج ساخت‌وساز غیرمجاز و ساخت طبقات اضافه بدون رعایت اصول ایمنی شده است. حدود ۲ دهه پیش خبری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز نبود و بیشتر خانه‌های این محدوده یک یا ۲ طبقه بودند. اما در چند سال اخیر به دلیل افزایش جمعیت خانوارها و افزایش قیمت ملک، به تدریج ساخت‌وساز غیرمجاز هم گسترش پیدا کرد و افراد سودجو به جان محله افتادند.»

وجود باندهای خلافکار و سودجوی ساخت و ساز در محله

وی با بیان اینکه این افراد تبدیل به یک باند و گروه خشن در محله شده‌اند، گفت: حتی به محض حضور بنده در گلابدره سعی در ایجاد رعب و وحشت با رفتارهای تهاجمی و دعواهای زرگری داشته تا اطمینان پیدا کنند کسی مانع ساخت و سازهای غیرقانونی‌شان نمی‌شود. گروهی که حتی با حضور عوامل نیروی انتظامی نیز به سختی پراکنده شده و شرایط ناامنی را برای اهالی و نیروهای شهرداری و انتظامی که قصد مقابله با تخلفات آن‌ها دارند، ایجاد کرده‌اند.

ورود غیرقانونی مصالح ساختمانی به محله با وجود گیت‌های کنترل

این عضو شورا گفت: آنطور که اهالی می‌گویند؛ با وجود اینکه در ورودی محله گیت‌هایی برای کنترل ورود مصالح ساختمانی وجود دارد اما برآمدن ساختمان‌های ۱۰ طبقه در کوچه پس کوچه‌های باریک بدون داشتن ذره‌ای استحکام که با یک باد فرو می‌ریزند نشان از آن دارد که نظارت آن‌چنانی بر ورودی محله صورت نگرفته و در کمال تعجب بین نیروهای ناظر و سودجویان هماهنگی و همراهی صورت می‌گیرد.

امانی اضافه کرد: «یا با من کنار می‌آیی با باید کنار بیایی» و «من می‌خواهم که بسازم و باید بسازم» جملاتی است که اهالی محل در توصیف قدرت عجیب سودجویان ساخت و ساز در این محله می‌گویند. می‌گویند برای رد کردن هر ماشین ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند و برای ساخت هر طبقه غیر مجاز ۵۰ میلیون تومان! اینجا پشت‌بام را برای ساخت و ساز ۲ میلیارد تومان می‌خرند. نائب محله داریم و برای راه افتادن کارمان باید نائب را همراه خودمان کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات موسوی شهردار منطقه یک، گفت: گفته شد که از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواسته که پهنه ساخت و ساز در گلابدره را حداقل به R 121 تغییر دهند تا اهالی بتوانند سه یا چهار طبقه ۶۰ درصدی بسازند. البته شهردار منطقه تاکید می‌کند؛ سقف ساخت و ساز در بهترین حالت ۴ یا ۵ طبقه است و در نهایت اجازه ساخت و ساز در ۱۰ یا ۱۵ طبقه داده نمی‌شود. در نتیجه اهالی باید در مقابله با تخلفات ساخت و سازی و سوداگرانه با شهرداری تهران همراهی و همکاری داشته باشند. او گفت که؛ شخصی به نام نائب محله وجود ندارد و موضوعات از طریق شهرداری ناحیه پیگیری می‌شود.

روند کند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ناپایدار محله

امانی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اهالی برای نوسازی املاک خود بی سند بودن آن‌ها است. اظهار کرد: مطابق با قانون املاک قولنامه‌ای در صورت نوسازی می‌توانند به اندازه تراکم گذشته خود اقدام به تخریب و نوسازی کنند و قانون به بیش از آن اجازه نمی‌دهد. اما برخی نسبت به این قانون بی‌توجهی کرده و ناگاه طبقات غیرمجازی ظرف یک شب بر روی خانه‌های خود می‌سازند.

وی اضافه کرد: معضلی که اجرای طرح اصلاح خط آسمان در تهران نیز می‌تواند به حل آن کمک کند. در شهر تهران به دلیل نظام پهنه بندی متنوع برای املاک و تفاوت در ضوابط پهنه بندی‌، شاهد ساخت و ساز ناهمگون در شهر هستیم اما این طرح در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جبران عدم النفع مناطق غیر برخوردار و بافت‌های فرسوده مدتی است که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و به زودی به تصویب نهایی خواهد رسید. اتفاقی که احتمالاً برق، گاز و آب‌دزدی از سوی افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی می‌کنند را منتفی کند.

اوضاع نامناسب نظافت خیابان‌ها، فقر سرانه ورزشی و فرهنگی و معضل جای پارک

امانی گفت: جمعیت ۸۲ هزار نفری گلابدره هرچند از نظافت خیابان‌ها گلایه دارند و کمبود روشنایی آن‌ها را در شب محبوس خانه‌ها می‌کند اما کمبود برخی سرانه‌ها از جمله سرانه ورزشی، فرهنگی و خدماتی را مشکلات بزرگ‌تری می‌دانند. زمین ورزشی و کتابخانه در محله نیست و کمبود جای پارک و پارکینگ، ترافیک‌های چند ساعته و پارک‌های دوبل ماشین را سبب شده است. تنها کتابخانه در سرای محله به دفتر توسعه محله اجاره داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: آنطور که شهردار منطقه یک در جلسه اهالی محله با بنده مطرح کرد؛ قرار است در زمینی که متعلق به شهرداری است کتابخانه‌ای احداث شود. همچنین زمینه برای توسعه فضاهای ورزشی و پارکینگ نیز با رفع ادعای سازمان اوقاف بر زمینی ۱۵ هزار متری معروف به باغ وزیری نیز فراهم شود. آنطور که شهردار منطقه و اهالی می‌گویند؛ این زمین چندی پیش از سوی شهرداری تهران برای تامین برخی سرانه‌ها تملک و در اختیار اهالی محله قرار گرفته است اما بعد از مدتی سازمان اوقاف ادعا کرده که این زمین جزو موقوفه‌های شخصی به نام «بن بیسطون» است و فعلاً بهره‌برداری از این زمین از سوی شهرداری و مردم منتفی شده است.

امانی اضافه کرد: در این جلسه اعلام کرد که؛ که به عنوان نماینده مردم در گفت‌وگو با رییس سازمان اوقاف مشکل را حل خواهم کرد تا زمین به اهالی بازگردد.

وی ادامه داد: برخی از اهالی می‌گفتند زمانی که زلزله تهران آمده، سوله بحران سازمان مدیریت بحران شهرداری بر روی آن‌ها بسته بوده و مردم در خیابان‌ها گرفتار شده بودند. موضوعی که باید از طریق تعامل با سازمان و دو منظوره کردن سوله به سرعت حل و فصل شود.

حضور متخلفانه قهوه‌خانه در حاشیه رو دره «گلابدره» / ‏ تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه و درون رود دره

‌این عضو شورا با بیان اینکه تخلیه نخاله‌های ساختمانی در کنار و درون «رود دره» گلابدره و حضور غیرقانونی قهوه‌خانه‌ها در جوار آن از دیگر مشکلات محله گلابدره است، گفت: اهالی می‌گویند؛ وجود این نخاله‌ها مسیر آب را مسدود کرده و خطر سیل را برای محله زیاد می‌کند. قهوه‌خانه در ظاهر برای تفریح ایجاد شده‌اند اما فروش مواد مخدر و هزاران خلاف دیگر فعالیت اصلی آن‌ها است. به گفته شهردار منطقه یک؛ شرکت آبفا می‌تواند راسا نسبت به جمع‌آوری این قهوه‌خانه به دلیل تعرض به حریم رودخانه ورود کند اما تاکنون این شرکت وارد عمل نشده است.

گلابدره؛ دبیرستان و درمانگاه شبانه‌روزی ندارد

امانی ادامه داد: گلابدره؛ دبیرستان ندارد و اهالی مجبورند فرزندانشان را به محلات دیگر برای تحصیل بفرستند. پارک سبلان روشنایی کافی، سرویس بهداشتی و بوفه ندارد و حضور گردشگر در این پارک با محدودیت مواجه می‌شود. اسکان کارگری محله ورودی گلابدره را مخدوش کرده و اهالی درخواست به جا به جایی آن داشتند. درمانگاه شبانه‌روزی در محله نیست و شهرداری منطقه یک می‌گوید که؛ از شرکت شهر سالم شهرداری خواسته که درمانگاهی در این محله راه‌اندازی کند.

انتقاد اهالی از ایجاد بوفه و جگرکی در زیرزمین و محدوده تحت تملک یک مسجد

وی با اشاره به حضور پرحاشیه یک مسجد در محله گفت: موضوعی است که اهالی نسبت به آن معترض اند. مسجدی که فضای زیرزمینی و پیرامونی خود را تبدیل به کافه و جگرکی کرده و ساخت و ساز غیر مجاز آن صدای اهالی شهیدپرور و متدین گلابدره با ۱۷۰ شهید دفاع مقدس را درآورده است.

امانی گفت: مدیریت شهری به توسعه مساجد در شهر تهران کمک می‌کند اما مساجدی که هدفشان با اهداف خانه خدا مغایرت نداشته باشد. ما مخالف آن هستیم که افرادی در سایه احداث مسجد به عنوان مقدس‌ترین مکان، اقدام به بهره‌برداری‌ها مغایر با شان خانه خدا کرده و بوفه و جگرکی راه بیندازند