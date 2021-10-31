سلامت روان جامعه از اولویت های اصلی وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری، در اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان که امروز در مرکز همایش های رازی برگزار شد با بیان اینکه بدون تردید یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه در هزاره سوم ارتقای سلامت جامعه است، گفت: در این میان ارتقای سواد سلامت به ویژه سلامت روان یکی از ضروری ترین شاخص های رشد و پویایی یک ملت است؛ آموزش توانمندسازی ها و ترویج سبک زندگی سالم و متناسب با فرهنگ و سنن کشور یکی از مهم ترین ماموریت های حوزه سلامت روان است که بدون شک با سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق، محقق خواهد شد.

وی افزود: مسئله انگ اجتماعی راه را برای گسترش ارائه خدمات در حوزه اختلالات روانپزشکی سخت کرده است و باید با اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آگاهی سلامت روان جامعه تلاش کنیم که حرکت‌ هایی همچون برگزاری این جشنواره، سطح تاثیرگذاری را افزایش می ‌دهد.

حیدری با بیان اینکه گسترش این دغدغه در بستر جامعه و ارتقای موضوع سلامت روان، جامعه را برای پذیرش اختلالات سلامت روان و کاستن انگ اجتماعی آماده می‌کند، گفت: جشنواره فعلی با مشارکت بیش از ۸۰ کشور دنیا، حدود ۳۸۰۰ عکاس و وجود ۳۰ هزار اثر از اهمیت زبان هنر در انتقال پیام سلامت حکایت دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: هنر، محصول الهام و در آمیخته با معنای زمانه و تشبیهی از جهان است که درک عمیق‌تری بر روان انسان برجای می‌گذارد و به دنبال انتقال مفاهیم با معنای افزون‌تر است؛ برای آگاه ساختن جامعه در زمینه پدیده‌ اجتماعی، روانشناختی و افزودن بار یادگیری از نگاه هنرمندانه یاری گرفتیم تا به مسائل چالشی دقت شود و ساده از کنار آن عبور نکنیم. هر دریچه نگاه، دنیایی به روی ما باز می‌کند که با تعمیق در آن بیشتر به واقعیت می‌رسیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بدون تردید در این اقدام بزرگ تلاش شده تا با زبان عکاسی نمادهای سلامت روان همچون امید و انگیزه، شادی و نشاط، غم ‌و اندوه، آرامش و اضطراب، زیبایی و زشتی، همدلی و دوست داشتن و عشق ورزیدن به جهان هستی بیان شود، عنوان کرد: تصاویر زیبایی که با زبان زیبا، تخیلات و آرمان ‌های انسان را بازگو می‌کنند که به تعبیری می توان گفت، این خود زندگی است؛ ثمره درآمیختن با این تصاویر جزئی از روان آدمی است.

حیدری ادامه داد: یکی از بحث‌های مهم جهان در حال حاضر موضوع کرونا است که بر مسائل اجتماعی، اقتصادی و روانی اثرگذار است؛ یکی از مشکلات ما در حوزه سلامت روان بحث انگ زدایی است درحالی که اختلالات سلامت روان برای هر فردی می‌تواند رخ دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه بحث سلامت روان یکی از اولویت ‌های اصلی ما در وزارت بهداشت است، مطرح کرد: سلامت دارای ۴ بعد جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی است.