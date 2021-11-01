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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

بزرگ‌ترین خانه کشتی آذربایجان‌شرقی افتتاح شد

بزرگ‌ترین خانه کشتی آذربایجان‌شرقی افتتاح شد

تبریز- بزرگترین خانه کشتی آذربایجان‌شرقی همزمان با آغاز رقابت‌های لیگ کشتی نونهالان و نوجوانان آزاد و فرنگی‌کار در شهرستان ورزقان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خانه کشتی در مساحت ۷۰۰ مترمربعی در سالن ورزشی ستارخان شهر ورزقان به بهره برداری رسید که با تعداد پنج تخته تشک کشتی و یک تخته تشک تاتامی تجهیز شده است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح این خانه کشتی با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های ورزش مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: ورزش می‌تواند بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور را کنترل کرده و به حداقل برساند.

اللهوردی دهقانی اظهار کرد: افتتاح این خانه کشتی را به فال نیک گرفته و امیدواریم در آینده استعدادهای این رشته ورزشی در منطقه شکوفا و آذربایجان شرقی همچون گذشته به یکی از استان‌های قطب کشتی در کشور تبدیل شود.

وی خواستار حمایت اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و سرمایه گذاری مس سونگون در ورزش استان به ویژه کشتی شد.

کد مطلب 5340982

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