به گزارش خبرگزاری مهر، این خانه کشتی در مساحت ۷۰۰ مترمربعی در سالن ورزشی ستارخان شهر ورزقان به بهره برداری رسید که با تعداد پنج تخته تشک کشتی و یک تخته تشک تاتامی تجهیز شده است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح این خانه کشتی با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های ورزش مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: ورزش می‌تواند بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور را کنترل کرده و به حداقل برساند.

اللهوردی دهقانی اظهار کرد: افتتاح این خانه کشتی را به فال نیک گرفته و امیدواریم در آینده استعدادهای این رشته ورزشی در منطقه شکوفا و آذربایجان شرقی همچون گذشته به یکی از استان‌های قطب کشتی در کشور تبدیل شود.

وی خواستار حمایت اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و سرمایه گذاری مس سونگون در ورزش استان به ویژه کشتی شد.