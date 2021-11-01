ضرورت تصویب سند راهبردی اشتغال در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در مراسم اختتامیه نوزدهمین مسابقه ملی مهارت در مجتمع شهید ربانی با بیان اینکه در حوزه کارآفرینی و اشتغال با مشکلات عدیده ای مواجه ایم و این یک واقعیت تلخ است، اظهار داشت: در این حوزه راهبردهای تعیین کننده و قابل توجه ارائه ندادیم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: فرهنگ کار در کشور ما جدی گرفته نشده و دچار یک رویه اشتباه بوده‌ایم و همین که امروز یک سند راهبردی اشتغال نداریم، خود حکایت از این رویه اشتباه دارد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی جوانان ما نگاهشان به اشتغال استخدام دولتی در ساختار اداری است نیز نشان از همین تفکر اشتباه می‌باشد.

او با اشاره به تجربیات موفق برخی کشورها در حوزه کارآفرینی بیان کرد: برخی کشورها با برنامه‌های ساده، خانواده‌ها را درگیر تولید و اشتغال کرده‌اند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود صنایع مختلف در استان فارس و تعطیلی این صنایع با اشتباهات و سیاست‌های غلط خاطرنشان کرد: استان فارس امروز استان صنایع خاموش است چراکه صنعت در این استان با تصمیمات غلط و واگذاری‌های غیر اصولی تعطیل شد.

او با بیان اینکه باید نگاه ما به اشتغال و کارآفرینی تغییر کند، اظهار داشت: در تصویب بودجه، قوانین و اجرا همه عوامل باید پای کار بیایند تا مشکل کشور در این حوزه حل شود چراکه با نگاه جزیره‌ای نمی‌توان موفق بود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان نیز به نقش مهم سازمان فنی و حرفه‌ای در عرصه کارآفرینی اشاره کرد و گفت: مجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای پیشتاز این عرصه است و مجلس نیز نقش حمایتی خود را ایفا خواهد کرد.

تقدیر از برگزیدگان مسابقه ملی مهارت و اهدای هدیه و لوح سپاس به آنان، پایان بخش این مراسم بود.