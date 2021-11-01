یکی از علل درگیری چین و آمریکا سلطه بر فضای مجازی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست مطبوعاتی با مدیران مسئول و صاحبان امتیاز رسانه‌های رسمی کشور در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اهمیت فضای مجازی و چگونگی پرداختن آن در رسانه‌های کشور گفت: پیشتر در دیدارهای بین‌المللی و مذاکرات رسمی مباحث مطرح شده در خصوص میزان کثرت ادوات جنگی بود اما در سال‌های اخیر در دیدارهای رسمی حتی بین رؤسای جمهور آمریکا، چین، اروپا و روسیه محور اصلی مذاکرات در خصوص فضای سایبری و عدم تعارض به زیرساخت‌های کشورهاست، تا جایی که در آخرین مذاکرات صورت گرفته لیستی برای حفاظت از نقاط مورد توافق تهیه کردند.

وی یکی از محورهای درگیری چین با آمریکا را سلطه بر حکمرانی فضای مجازی در جهان دانست و افزود: فضای مجازی و تکنولوژی‌های مربوط به آن همچون 5G و هوش مصنوعی از مباحث مورد اختلاف در جهان است. در حال حاضر اروپا به دنبال ایجاد قوانینی برای کنترل شرکت‌های بزرگ این حوزه که به آکفام شهرت داشته و آمریکایی هستند بوده و مباحث حریم خصوصی، حفاظت از مرزهای سایبری و دارایی ملی در این حوزه بسیار مطرح است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: در حال پیگیری برای شکایت بین‌المللی از طریق وزارت امور خارجه هستیم. عدم تمرکز، ناشناسی، ارزانی حمله و هزینه بر بودن دفاع، پیچیدگی و میزان آمادگی، خاموشی و عدم جلب توجه و نوع آسیب در این فضا نسبت به فضای فیزیکی کاملاً متفاوت است و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه به دلیل نفوذ آمریکا برای حفظ حکمرانی و منفعت خود برای بررسی شکایات قدرت کافی را ندارند.

فیروزآبادی گفت: آمریکا نظامی تعیین کرده در صورت حمله سایبری می‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیر در حوزه انتساب آن به گروه و کشور باشد و حتی سطح مقابله را بر اساس تصمیم این کشور تدوین کرده است. در کشورها در کنار عدم آمادگی تکنولوژی، نبود نهادی مناسب برای دفاع وجود دارد چرا که تحول دیجیتالی که باید در کشورها اتفاق بیفتد در حوزه دفاعی هم باید صورت گیرد و این یک مشکل جهانی است.

وی درباره وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در دو سال اخیر شدت حملات به کشور زیاد شده است. در واقع میزان حملات و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه کشورها بی نظیر است و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که کشوری متحمل شد همان استاکس نت بود که ده سال پیش در کشور صورت گرفت. شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود این حملات ادامه دار خواهد بود چرا که این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که در حوزه حکمرانی برای کشور قلمرو سازی کرده و توان اعمال حاکمیت را افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: باید رسانه‌ها در این مواقع همچون زمان جنگ سرد در کنار مردم و مسئولان به دنبال انعکاس واقعیت با تاکید بر نکات مثبت اجرایی باشند. در حوزه سایبر به دلیل پیچیدگی سرعت بازآوری سیستم بسیار مهم است که در حملات اخیر همچون حمله به راه آهن، بنادر و جایگاه سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در کوتاه‌ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت اولیه برگشته است.