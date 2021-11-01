به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به قلم دکتر اکبر صیادکوه استاد رشته ادبیات و زبان فارسی نگاشته شده و از سوی انتشارات دانشگاه فرهنگیان تهران چاپ و راهی بازار نشر شده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر درباره اهمیت نگارش این کتاب گفت: یادگیری و آموزش زبان، همواره از ضرورت‌ها و نیازهای زندگی انسان بوده است و هرچه انسان پیشرفت کند، نیازش به زبان و مهارت‌های زبانی گسترش می‌یابد.

او افزود: از همین رو است که در سراسر جهان، آموزش مهارت‌های چهارگانه درست‌نویسی، درست‌خوانی، سخنوری و حتی درست‌شنیدن در اولویت نظام‌های آموزشی است.

به گفته صیادکوه شوربختانه به دلایل گوناگون در نظام آموزشی کشورمان، این مهارت‌ها به‌خوبی آموزش داده نمی‌شود؛ در نتیجه، حتی بیشتر دانش‌آموخته‌های مقطع دکتری، از نوشتن یا خواندن درست یک متن عاجز هستند.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است این موضوع در سطح کلان و ملی آسیب‌شناسی شود، خاطرنشان کرد: شگفت انگیز است که نیاکان ما آثار بدیع و ارزشمندی در زمینه‌های درست‌خوانی و درست‌نویسی به زبان‌هایی همچون عربی و انگلیسی نوشته‌اند اما در موضوع بسیار مهمی مانند «درست‌خوانی متن» هیچ تلاشی نکرده و اثری از خویش به یادگار نگذاشته‌اند.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بیان کرد: شاید در نتیجه همین بی توجهی بوده است که امروزه بیشتر دانش‌آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف، توانمندی‌های لازم را در خوانش متن ندارند و رد پای این کاستی را در رسانه‌های بزرگی همانند رادیو و تلویزیون نیز می‌بینیم.

وی با بیان اینکه اکنون از نظر مهارت‌های زبانی؛ به‌ویژه «مهارت درست خوانی متن» وضعیت خوشایندی نداریم، ادامه داد: می‌توان این وضعیت را «بحران نادرست خوانی» نام نهاد.

صیادکوه پاسخ به این نیاز ضروری را انگیزه اصلی پژوهش در زمینه درست‌خوانی متن در زبان فارسی دانست و اظهار کرد: کتاب حاضر این سکوت را شکسته و با با پشتیبانی مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، بر آن است راهی در این زمینه بگشاید

صیادکوه در این کتاب نخست به چند و چون موضوع درست خوانی یا مهارت خوانش و مسائل مربوط بدان در زبان فارسی پرداخته است و پس از آن موارد و جایگاه‌هایی را که خواننده پارسی زبان در هنگام خواندن با مشکل برخورد می‌کند، برشمرده. همچنین این کتاب در پنج فصل به شیوه‌ای آموزشی نوشته شده است و با تمرین و پرسش‌های بسیار همراه شده و از همین رو زبانی ساده و آسان فهم دارد؛ به همین سبب برای افراد در سطح‌های مختلف قابل استفاده است. این کتاب برای همه کسانی که دستی در آموزش زبان و ادبیات فارسی دارند؛ به ویژه برای استادان و دبیران و معلمان رشته زبان و ادبیات فارسی و مجریان رسانه‌ها پیشنهاد می‌شود.