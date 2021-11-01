جزییات هفتمین جشنواره عکس «نورنگار» تشریح شد/ توجه به عکاسی خلاقه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره عکس «نورنگار» ظهر دوشنبه ۱۰ آبان ماه با حضور افشین بختیار، داریوش محمدخانی و محمد فروغی اعضای شورای سیاستگذاری، مسعود افشانی دبیر جشنواره و فاطمه بهبودی داور جشنواره برگزار شد.

محمد فروغی عضو شورای سیاستگذاری هفتمین جشنواره «نورنگار» در ابتدای نشست با انتقاد از پوشش اندک خبری از جشنواره‌هایی که در مباحث فرهنگی و هنری فعالیت دارند، گفت: ۷ سال است جشنواره عکس «نورنگار» بنیان نهاده شده است و افتخار می‌کنم تمام همت و تلاش‌مان را برای ایران گذاشتیم. افتخار می‌کنم بحث «ایران من» را به عنوان مرکز اصلی نگاه استراتژیک‌مان تعیین کردیم و در این راستا به خوبی‌های ایران می‌پردازیم. خوشحالم با وجود مشکلات ۷ ساله، توانستیم این کار را ادامه دهیم و امیدواریم باز به همت همگان، این روند ادامه پیدا کند.

وی افزود: این دوره با وجود شرایط اقتصادی، جایزه ۸۴ میلیونی داریم و در انتخاب داوران، به سوی جوان‌گرایی رفتیم.

فروغی در ادامه با انتقاد از وضعیت حاکم بر عکاسی در فضای هنری ایران، بیان کرد: جالب است بدانید انجمن‌های عکاسی داخل ایران اخبار جشنواره «نورنگار» را پوشش نمی‌دهند و به اعضای خود اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. می‌گویند من دکان راه انداختم و این رویداد جشنواره نیست. وقتی نمی‌توانیم همدیگر را ببینیم، چنین وضعیتی نیز حاکم می‌شود. در واقع من شرکت خصوصی دارم که دغدغه فرهنگی دارد و چنین فعالیتی بیش از اینکه برایم از نظر معنوی آورده داشته باشد، برایم ضرر داشته است.

وی تصریح کرد: دوست دارم در نگاه بصری جامعه تأثیرگذار باشم و اندک تأثیری هم که این جشنواره داشته، به کسب و کارمان برکت داده است.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عکس «نورنگار» گفت: در ادامه فعالیت‌های فرهنگی که داشتیم، برنامه برای هنرهای تجسمی داریم و بحث آموزش را راه‌اندازی کرده‌ایم و در حال حاضر نیز به صورت رایگان کلاس‌های لایو و حضوری را همزمان برگزار کردیم. برگزاری کلاس در دوران کرونا کمک کرد تا استریم را راه‌اندازی کنیم و ساختارهای استریم لایو را در حوزه عکاسی صنعتی و نورپردازی راه انداختیم.

مسعود افشانی دبیر هفتمین جشنواره عکس «نورنگار» نیز در ادامه بیان کرد: هفتمین جشنواره عکس «نورنگار» امسال در شرایط کرونا برگزار می‌شود، البته سال ۹۹ به دلیل اوج بیماری کرونا، جشنواره را برگزار نکردیم چون نمی‌خواستیم عکاسان را در شرایط سختی قرار دهیم و ترجیح دادیم جشنواره یک سال برگزار نشود. امسال در هفتمین دوره جشنواره با قدرت بیشتر کار را آغاز و سعی کردیم موضوعاتی روز مانند خدمات کادر درمان برای سوژه عکاسی در نظر گرفته شود تا نوعی ادای دین به کادر درمان داشته باشیم. فاطمه بهبودی: در ایران با جشنواره‌های عکس به صورت سطحی برخورد می‌شود اما در حالی که تحریم‌ها بر کشور ما اثرگذار است، عکس می‌تواند اثرات تحریم ها بر زندگی مردم را به جهانیان نشان دهد و قلب‌ها را به هم نزدیک کند

وی بیان کرد: بخش جنبی جشنواره شامل عکاسی خلاقانه است که در کمتر جشنواره‌ای به آن پرداخته شده است. در واقع، عکاسی رئال و پرتره نیست بلکه ترکیبی از خلاقیت در عکاسی است که بعضاً به آن پرداخته نشده است. در این زمینه با اختصاص جوایزی درخور، تلاش کردیم کمکی به رفع نیازهای عکاسان کرده باشیم.

افشانی با اشاره به تغییر رویه و نگاه هیأت داوران، توضیح داد: مجید سعیدی، ساتیار امامی و فاطمه بهبودی داوران جوان و صاحب سبکی هستند که در هفتمین جشنواره «نورنگار» داوری متفاوتی را انجام خواهند داد. خوشبختانه تاکنون استقبال خوبی از جشنواره شده است و ما نیز قصد داریم و دوست داریم یک حرکت فرهنگی انجام دهیم نه صرفا یک جشنواره عکاسی برگزار کنیم. آرشیوی که ما در اختیار داریم به کار پروژه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی می‌آید. امیدواریم امسال با موضوعات انتخاب شده آرشیو غنی‌تر شود و آن را یک حرکت فرهنگی ریشه‌دار در نظر بگیرند.

وی همچنین از راه‌اندازی آژانس عکس «نورنگار» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: دل‌مان پردرد است از دوستانی که از دست دادیم به ویژه دکتر عالمی که همیشه همراه ما بودند و حکم پدر معنوی ما را داشتند.

افشین بختیار عضو شورای سیاستگذاری جشنواره نیز در سخنانی گفت: من از ابتدای پیدایش «نورنگار» در کنارش بودم. من از دولت‌ها گلایه دارم چون وقتی به هر کدام از سازمان‌های دولتی برای انجام کار فرهنگی و هنری به ویژه عکاسی مراجعه کردم، من را نادیده گرفتند. تاکنون برای بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، سدسازی، نفتی و … کار عکاسی صنعتی انجام داده‌ام اما هر وقت پیشنهاد دادم معمولاً اکثر آنها کاری برای هنر ایران نکردند اما مؤسسه «نورنگار» و آقای فروغی این‌طور نیستند و با وجود کارشکنی‌های بسیار، پشت جشنواره ایستاده‌اند.

داریوش محمدخانی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره «نورنگار» نیز در ادامه بیان کرد: با فراگیری کرونا، تصمیم گرفتیم به‌جای نقمت، نعمت آن را یادآور شویم، مثلاً نعمت زندگی و امیدهای کوچک را عکاسی کنیم و یادآور شویم. به ویژه اینکه جشنواره عکس «نورنگار» قصد نمایش عکس ندارد و در جهت فرهنگسازی و آن هم فرهنگسازی مثبت و نه سیاه‌نمایی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که تکنیک‌هایی مانند HDR و پانوراما به دوربین‌ها اضافه شده است، ما نیز آنها را مدنظر قرار دادیم و بخش عکاسی خلاقانه را به عنوان بخش جنبی در نظر گرفتیم که در ۲ بخش تک عکس و مجموعه عکس (حداکثر ۸ قطعه) امکان شرکت در آن وجود دارد.

فاطمه بهبودی که یکی از داوران جشنواره عکس «نورنگار» است، در جلسه حاضر بود و به نمایندگی از دیگر داوران در سخنانی گفت: عکاسان خوبی در ایران داریم اما هنوز نتوانسته‌ایم در سطح بین‌الملل خودمان را به ویژه در عکاسی مستند بالا بکشیم. در ایران نیز با جشنواره‌های عکس به صورت سطحی برخورد می‌شود اما در حالی که تحریم‌ها بر کشور ما اثرگذار است، عکس می‌تواند اثرات تحریم ها بر زندگی مردم را به جهانیان نشان دهد و دیدگاه‌ها را تغییر دهد و قلب‌ها را به هم نزدیک کند. بنابراین هر جریان عکاسی باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند ارتباطات ایجاد کند.

وی در مورد داوری جشنواره «نورنگار» توضیح داد: در داوری عکس‌ها، نام عکاسان مشخص نیست و ما نیز سعی می‌کنیم استقلال‌مان را حفظ کنیم. به شخصه دنبال عکس‌هایی هستم که خلاقیت و نگاه متفاوتی داشته باشد.

مسعود افشانی دبیر جشنواره در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره بخش جنبی جشنواره که عکاسی خلاقه است و اینکه آیا در این بخش به آثار بینارشته‌ای نیز توجه می‌شود، گفت: تعریف عکس خلاقه مشخص نیست؛ عکاسی خلاقانه بیشتر یک حس است تا یک چارچوب. آنچه که در عکاسی خلاقانه مطرح است، آن نگاه فراواقع‌گرایانه و متفاوت به یک سوژه است به همین دلیل ما دست عکاسان را باز گذاشته‌ایم. همچنین در سایت بخشی به عنوان راهنمایی قرار داده‌ایم که بسیار به عکاس‌ها برای تولید چنین آثاری کمک خواهد کرد. عکس‌های خلاقانه بی‌نظیری برای ما ارسال شده است و می‌دانم کار داوران خیلی سخت خواهد شد.