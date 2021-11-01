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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

جودو ارتش‌های جهان - فرانسه

پایان کار نمایندگان جودو ایران بدون کسب مدال

پایان کار نمایندگان جودو ایران بدون کسب مدال

جودوکاران ایران در روز دوم از رقابتهای نظامیان جهان نیز از دور مسابقات کنار رفتند تا پرونده این تیم در این رقاتبها بدون کسب مدال بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره رقابتهای جودو نظامیان جهان روز گذشته با حضور جودوکارانی از ۲۰ کشور جهان به میزبانی فرانسه در شهر «بریتنی» آغاز و عصر یکشنبه به پایان رسید و تیم هشت نفره ایران در این رقابتها توفیقی در کسب مدال نداشت.

بعد از حذف محمد حسن شیخ الاسلامی در وزن ۶۰- کیلوگرم و قاسم نوری زاده در وزن ۷۳- عنوان پنجم را کسب کردند. میثم نبیی و محمدرضا صدیقی نیز در وزن ۷۳- کیلوگرم در رقابتهای روز نخست، مهدی فتحی پور در وزن ۸۱- کیلوگرم، محمد کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم، مصطفی آهن فروش و حمیدرضا ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نیز در رقابتهای روز دوم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

«ایلیادیس» قهرمان گرجی الاصل یونانی با عناوین متعدد جهانی و المپیک که مدتی است هدایت تیم ملی ازبکستان را برعهده گرفته در این رقابتها نیز با ازبکها حضور داشت. وی در این خصوص گفت: شرایط کرونا در دنیا باعث شدتا کشورهایی زیادی اینجا حضور نداشته باشند، ولی اغلب تیم‌ها نیز با بهترین‌های به فراسنه آمدند و باعث شد مسابقات در سطح فنی خوبی برگزار شود.

وی ادامه داد: این رقابتها بخشی از پازل ما برای آماده سازی جهت حضور در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۲ است که در تاشکند میزبان هستیم. به همین دلیل بعد از این رقابتها به تورنمنت‌های باکو و ابوظبی خواهیم رفت. تیمی که در فرانسه به روی تاتامی رفت همه از ورزشکاران نیروهای مسلح هستند. در تاشکند ما همه با هم از جوانان گرفته تا با تجربه‌ها تمرین می‌کنیم.

کد مطلب 5341268

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