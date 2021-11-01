به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهرکتاب با همکاری بنیاد روسکی‌میر روسیه از روز شنبه پانزدهم آبان تا پنج‌شنبه ۲۰ آبان برنامه‌ی «یک هفته با داستایفسکی» را با حضور صاحب‌نظران و علاقه‌مندان برگزار می‌کند تا زندگی، آثار و اندیشه‌های او تحلیل و بازخوانی شود.

در این یک هفته از جنبه‌های ادبی، فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی، تاریخی و هنری به آثار داستایفسکی نگاه می‌شود و با برنامه‌های سخنرانی، انتشار مقالات و یادداشت‌ها و فیلم‌ها تلاشی به منظور شناخت بیشتر این نویسنده انجام و چرایی شاهکارهای او تحلیل و تبیین می‌شود. داستایفسکی عمیق‌ترین آثار ادبی جهان را در قرن نوزدهم نوشت و معرفت ما را از عالم انسانی وسعت بخشید. وی برجسته‌ترین داستان‌نویس قرن نوزدهم است و نفوذش در عالم ادبیات نه تنها در کشور روسیه بلکه در سراسر جهان گسترش یافته و بر آثار نویسندگان بزرگ تاثیر فراوان برجای گذارده است.

داستایفسکی خالق آثار بزرگ ادبیات است و با نفوذ به عمق روح و خصوصیت‌های اخلاقی مردم روسیه به‌خوبی آن را در آثارش بازتاب می‌دهد. دویست سال از تولد این نابغه‌ی ادبیات می‌گذرد و دویستمین سال تولد او فرصت خوبی برای بازخوانی آثار اوست.

برنامه‌های «یک هفته با داستایفسکی» روز شنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۰ با سخنرانی علی‌اصغرمحمدخانی با عنوان «داستایفسکی در ایران»، زهرا محمدی با عنوان «زنان در آثار داستایفسکی و مقایسه‌ آن با تالستوی»، آبتین گلکار درباره‌ «کودکان در آثار داستایفسکی» و مهدی یزدانی‌خرم با عنوان«داستایفسکی وجدان معذب یک جهان بی‌وجدان» آغاز می‌شود و در طول هفته با سخنرانی‌ها و انتشار مقالات و یادداشت‌های دیگر صاحبنظران ادامه پیدا می‌کند.

این‌برنامه به‌طور زنده از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc، پایگاه اطلاع رسانی مرکز فرهنگی شهر کتاب www.bookcity.org و صفحه‌ این مرکز در سایت آپارات پخش می‌شود.