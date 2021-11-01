به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته در بازی‌های بسیاری نبود قسم حدادی‌فر به ذوب آهن آسیب زد بازیکنی از جنس فولادشهر که با تمدید قرارداد خود پیام آور شادی برای فوتبال دوستان اصفهانی به خصوص ذوب آهنی‌ها شد.

بعد از تمدید قرارداد ادعاهای زیادی مبنی بر خراب شدن ارتباط حدادی‌فر و ذوب آهن مطرح شد که به طور متعدد از سوی مدیران این باشگاه تکذیب شد تا اینکه شخص حدادی‌فر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پایان این داستان چند ده ساله را اعلام کرد.

بعد از این خداحافظی عجیب و تلخ باشگاه ذوب آهن مدعی شد خود حدادی‌فر خواستار خداحافظی بوده و شرایط برای بازی او در تیم فوتبال ذوب آهن مهیا بوده است، با این حال طبق اعلام این باشگاه قرار بود حدادی‌فر در بازی هفته چهارم یعنی جمعه همین هفته مقابل سپاهان از فوتبال خداحافظی کند.

قبل از این و بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر مهدی تارتار به هواداران ذوب آهنی قول بازگشت حدادی‌فر را داده بود او در پاسخ به هواداری که گفته بود «قاسم اسطوره این باشگاه است چرا او ر بیرون کردید» جمله «قاسم تاج سر ماست هر کاری که باید برای بازگشت او کنیم، می‌کنیم».

صبح امروز بود که مصاحبه ای از قاسم حدادی‌فر با یکی از رسانه‌های ورزشی منتشر شد که در آن حدادی‌فر گفته بود «از مسئولان تشکر می‌کنم که طی این مدت دنبال حل شدن کار من بودند، اما تصمیم گرفتم در این شرایط در کنار تیم نباشم. و به نظرم در شرایطی که تیم دارد، این تصمیم بهتری است.»

به کار بردن از جمله «در این شرایط کنار تیم نباشیم» نشان می‌دهد هنوز احتمال بازگشت حدادی‌فر به ذوب آهن وجود دارد، این در حالی است که در ادامه این مصاحبه قاسم اصفهانی‌ها برای بحث خداحافظی از جمله «دوست دارم اگر قرار است مراسمی هم برای خداحافظی من گرفته شود، در کنار هواداران باشد.» جمله‌ای که به کار بردن اگر در آن نشان می‌دهد شاید حدادی‌فر برای بازگشت برنامه دارد.

با این حال سوال بزرگ در صورت بازگشت حدادی‌فر بودن او در کنار تیم به عنوان بازیکن یا عضو کادر فنی است موضوعی که گویا در جدایی او نیز بی تأثیر نبوده است.

در کنار این‌ها نمی‌توان به مصاحبه مسعود ابراهیم زاده در پایان مصاف استقلال و ذوب آهن نیز اشاره نکرد، جایی که کاپیتان فعلی ذوب آهن حدادی فر را «صاحب باشگاه ذوب آهن» معرفی کرد.

همچنین باشگاه ذوب آهن در خصوص زمان خداحافظی اسم حدادی‌فر طی بیانیهای اعلام کرد: «علیرغم هماهنگی صورت گرفته فی مابین باشگاه ذوب آهن اصفهان و سازمان لیگ فوتبال پیرامون انجام مراسم خداحافظی قاسم حدادی فر بازیکن ارزشمند تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان در لیگ باشگاههای کشور؛ قاسم حدادی فر در مذاکره با علیرضا احسانی معاونت فنی ورزشی باشگاه در خواست نمود این مراسم در زمان دیگری که شرایط حضور تماشاگران و هواداران نیز در ورزشگاه میسر باشد برگزار گردد.»