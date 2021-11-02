سفر مخفیانه هیئتی از موساد به سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک هیئت صهیونیستی از جمله اعضای سرویس جاسوسی این رژیم «موساد» در هفته گذشته پس از اعلام سیطره ارتش سودان بر حکومت، به طور مخفیانه به خارطوم سفر کردند.

بنابراین گزارش، هیئت مذکور در این سفر با مقامات ارتش سودان از جمله «محمد دقلو» ملقب به «حمیدتی» معاون شورای حاکمیتی و فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، دیدار کرد.

رسانه های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که «حمیدتی» چند هفته پیش از کودتای سودان و سیطره ارتش این کشور بر حکومت، همراه با یک هیات نظامی سودانی به فلسطین اشغالی سفر کرده و با اعضای ارشد ستاد امنیت داخلی رژیم صیهونیستی و دیگر مسئولان دفتر نخست وزیر این رژیم در تل آویو دیدار کرده است.

این درحالی است که گمانه زنی هایی درباره ردپای رژیم صهیونیستی در کودتای اخیر سودان و نفوذ صهیونیستها در آفریقا، وجود دارد.

لازم به ذکر است، ارتش سودان صبح روز دوشنبه هفته گذشته، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر و چند عضو کابینه این کشور را بازداشت کرد. پس از آن، عبدالفتاح البرهان که ریاست شورای حکومتی انتقالی این کشور را بر عهده دارد، طی یک سخنرانی تلویزیونی، از اعلام وضعیت بحرانی و انحلال دولت سودان خبر داد. چند روز بعد، رسانه‌های سودانی از آزاد شدن حمدوک و انتقال وی و همسرش به منزل خود خبر دادند.

لازم به ذکر است، دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به فردی از نظامیان، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.

کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تاکنون نظامیان بر سر قدرت بوده‌اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه جدید نظامی منتقل شده است.