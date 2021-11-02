دستگیری عاملان درگیری در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور با بیان اینکه اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی است، گفت: در پی عربده کشی و قدرت نمایی چند نفر با سلاح سرد و درگیری با نگهبانان بیمارستان ۱۷ شهریور رشت و متواری شدن آن‌ها، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به تحقیقات فنی پلیس و شناسایی چهار متهم این پرونده، افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی سه متهم ۲۶ ساله و یک متهم ۲۵ ساله را در مدت زمانی کمتر از ۲۴ ساعت در چند عملیات جداگانه در مناطق مختلف شهر رشت دستگیر کرده و به مراجع قضائی تحویل دادند.

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان علت این درگیری را رعایت نشدن قوانین و مقررات بیمارستان ۱۷ شهریور از سوی متهمان اعلام کرد، ادامه داد: اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی با قدرت نمایی و عربده کشی، آرامش و امنیت شهروندان را به خطر بیاندازد.