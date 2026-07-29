دستگیری شرور مسلح با اقدام سریع و قاطـع پلیس رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه، قدرت نمایی، ایجاد درگیری و تیراندازی هوایی توسط یکی از اراذل و اوباش در سطح شهرستان رشت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس رشت قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند، این متهم ۴۱ ساله که دارای سابقه درگیری ، نزاع بود، در ساعت ۱۰:۲۰ روز دوشنبه ۵مردادماه در یکی از مناطق اطراف شهر رشت، با ارتکاب به اعمال مجرمانه اعم از ایجاد نزاع و درگیری، قدرت نمایی و تیراندازی هوایی با سلاح گرم موجب رعب و وحشت شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی شده بود در کمتر ۷ ساعت، طی یک مأموریت غافلگیرانه، با اقدام قاطعانه پلیس، خلع‌سلاح، زمین‌گیر و دستگیر شد، و در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعداد ۸۹ گلوله جنگی کشف و ضبط گردید.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روشن‌قلب با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با قدرت‌نمایی و شرارت، آرامش و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.