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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دستگیری شرور مسلح با اقدام سریع و قاطـع پلیس رشت

دستگیری شرور مسلح با اقدام سریع و قاطـع پلیس رشت

رشت- فرمانده انتظامی رشت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت:یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعداد ۸۹ گلوله جنگی از این شرور مسلح کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه، قدرت نمایی، ایجاد درگیری و تیراندازی هوایی توسط یکی از اراذل و اوباش در سطح شهرستان رشت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس رشت قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند، این متهم ۴۱ ساله که دارای سابقه درگیری ، نزاع بود، در ساعت ۱۰:۲۰ روز دوشنبه ۵مردادماه در یکی از مناطق اطراف شهر رشت، با ارتکاب به اعمال مجرمانه اعم از ایجاد نزاع و درگیری، قدرت نمایی و تیراندازی هوایی با سلاح گرم موجب رعب و وحشت شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی شده بود در کمتر ۷ ساعت، طی یک مأموریت غافلگیرانه، با اقدام قاطعانه پلیس، خلع‌سلاح، زمین‌گیر و دستگیر شد، و در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعداد ۸۹ گلوله جنگی کشف و ضبط گردید.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روشن‌قلب با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با قدرت‌نمایی و شرارت، آرامش و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6902890

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