اولین فصل سریال صوتی «قصه های شیرین ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سماوا، کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» به‌عنوان فصل اول سریال صوتی «قصه‌های شیرین ایرانی» با کارگردانی مهدی طهماسبی و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا، به‌تازگی توسط موسسه سماوا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نسخه مکتوب کتاب‌های این‌مجموعه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و یک‌مجموعه ۱۲ جلدی را شامل می‌شود که با رویکرد بازنویسی و کوتاه‌نویسی آثار مفصل ادبیات کلاسیک فارسی تولید شده است.

فصل اول مجموعه داستان صوتی قصه‌های شیرین ایرانی در ۸ قسمت با نام‌های «آمدن حسن میمندی به بلخ و پذیرفتن وزارت»، «داستان بر دار کردن حسنک وزیر»، «پس گرفتن هدیه‌ها و انعام‌ها»، «داستان خواجه بوالمظفر برغشی»، «داستان هارون الرشید و یحیی برمکی»، «مرگ خواجه احمد میمندی»، «داستان عمرولیث و شکیبایی او برمرگ برادرش» و «داستان علی قهندزی و گرفتاری او» منتشر شده است.

تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی، از مورخین و نویسندگان بزرگ ایرانی است که طی قرن چهارم و پنجم هجری قمری در دربار غزنویان خدمت می‌کرد است. روایت‌های او از تاریخ بسیار جذاب و داستانی است.

«تاریخ بیهقی» یکی از کتاب‌های «قصه‌های شیرین ایرانی» است که مژگان شیخی در طول آن تاریخ بیهقی، نوشته ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی را بازنویسی کرده است.

در این‌مجموعه صوتی تلاش شده اثری شکل بگیرد که بتواند دایره مخاطبان این‌کتاب یعنی کودکان و نوجوانان را با خود همراه کند. اولین فصل این سریال صوتی توسط گویندگانی چون نرگس فولادوند، مریم معینیان، اردشیر منظم، بیوک میرزایی، مهدی طهماسبی، شاهین ملک‌زاده، مجید تیزرو، رضا صفری دریایی، مهدی بازدار و مهران پوراعظمی منتشر شده است.