شاهنامه فردوسی شنیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه قصه‌های شیرین ایرانی متشکل از داستان‌های آموزنده و هیجان‌انگیز ایرانی برای کودک و نوجوان به مدت ۲۹۳ دقیقه توسط سماوا منتشر شده است.

این نمایش رادیویی از قصه‌های شیرین ایرانی برای هر گروه سنی جذاب و شنیدنی و شامل صدها قصه و حکایت‌های کهن ایرانی است، به زبان امروزی بیان شده و کتابخوانی تیم حرفه‌ای گویندگان، جذابیت آنرا دو چندان کرده است.

شاهنامه عنوان فصل سوم سریال صوتی «قصه‌های شیرین ایرانی» است که به کارگردانی مهدی طهماسبی و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا در سماوا تهیه و عرضه شده است. این فصل از مجموعه داستان‌های قصه‌های شیرین ایرانی، نوشته سعید بیابانکی است که به کوشش انتشارات مهرک برای گروه سنی کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

در هر فصل از این سریال صوتی یکی از آثار کهن و ارزشمند از ادبیات فارسی انتخاب شده و با زبانی امروزی و ساده قصه‌های جذاب و برگزیده آن روایت می‌شوند. در فصل سوم این کتاب داستان‌های جذابی از شاهنامه به زبان ساده برای کودکان در پنجاه و دو بخش بازنویسی شده تا درک آن برای کودک و نوجوان آسان شود.

شاهنامه فردوسی یکی از ارزشمندترین آثار ادبیات فارسی است که مورد توجه تمامی افراد جهان نیز قرار گرفته است. افسانه‌ها و تاریخ ایران‌زمین از آغاز تا حمله اعراب به ایران در قالب نظم نوشته شده است و به سه بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و تاریخی تقسیم می‌شود.

حکیم ابوالقاسم فردوسی در اشعار خود کوشیده تا درس‌های زندگی و جوانمردی و استقامت در برابر مشکلات و سختی‌ها روایت کند. با خواندن شاهنامه پند و اندرزهای آموزنده و بسیار ارزشمند می‌آموزید. به عنوان مثال یاد می‌گیرید در زمان بروز مشکلات نباید به خودتان سخت بگیرید و در زمان شادی‌ها نیز از زندگی غافل نشوید چراکه در این دنیا نه شادی و نه غم پایدار نخواهند بود. نکته‌ای که فردوسی در شاهنامه بسیار به آن توجه نموده است عنصر عقل و دانش است. شخصیت‌های داستان‌های شاهنامه همگی در زمان‌ تصمیم‌گیری‌های مهم از دانش و عقل خود استفاده می‌کنند تا در آینده پشیمان نشوند.

فردوسی در این اثر به عنصر شادی نیز توجه زیادی نشان داده است و آن را از مهم‌ترین چیزها در زندگی معرفی کرده است. شاهنامه فردوسی برگ زرینی از ادبیات ایران زمین در طول اعصار و قرون گذشته بوده است و همچنین در آینده خواهد بود. سعید بیابانکی نثر این کتاب را بسیار روان، ساده، صریح و صادقانه بازنویسی کرده است تا برای مخاطب کودک و نوجوان قابل‌فهم‌تر و جذاب‌تر باشد. داستان‌هایی که در فصل سوم قصه‌هاس شیرین ایرانی روایت شده برجان می‌نشیند و تاثیر خود را می‌گذارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم؛

وقتی منوچهر صد و بیست‌ساله شد، ستاره‌شناسان پیش‌بینی کردند که او به‌زودی خواهد مرد. پس به او این خبر تلخ را دادند و یکی از ستاره‌شناسان گفت: «منوچهر شاه. تو به‌زودی باید از این دنیا بار سفر ببندی. پس بهتر است پیش از مرگ کاری را که باید به انجام برسانی.» منوچهر وقتی سخن ستاره‌شناسان را شنید، دستور داد تخت او را آماده کنند و همهٔ دانشمندان و بزرگان را هم دعوت کرد. بعد هم به پسرش نوذر دستور داد که کنار او بنشیند و گفت: «من صد و بیست سال عمر کردم. در این سال‌ها من تلاش کردم که مردم آسوده باشند. با دشمنان زیادی جنگ کردم. امروز که احساس می‌کنم باید از این جهان بار سفر ببندم، این تخت پادشاهی و همهٔ دارایی خودم را به پسرم نوذر می‌دهم و از او می‌خواهم که با مردم مهربان باشد و به فرمان خداوند نیز گوش دهد. پس ای نوذر در جنگ‌ها حتماً از سام و زال و رستم کمک بگیر. آنان پهلوانانی دلیر و نترس هستند.