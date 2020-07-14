به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرح، اما هاشمینسب» شامل زندگینامه فرح هاشمینسب از فعالان دوران انقلاب اسلامی بهقلم مرضیه کهرانی بهتازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.
فرح هاشمینسب است در شهرستان سقز زاده شد و با وجود سن کم، از نزدیک شاهد جریاناتی شد که بر سقز زمان انقلاب گذشته بود. روح کنجکاو و بیآرام هاشمینسب او را واداشت برای ارضای اینکنجکاوی به قلب جریانات اجتماعی آن زمان نفوذ کند و از نزدیک شاهد خیلی از رخدادهای شهر خود در روزگار انقلاب باشد. او وقتی در بحران نوجوانی دنبال هویت میگشت؛ مرام حزبی و تفکر احزابی را که آن روزها در سقز فعال بودند، بررسی کرد تا بتواند بهترین راه را به نظر خودش انتخاب کند.
وقایع اینکتاب ۳۱۵ صفحهای، که در قالب روزنوشت نوشته شده، از فروردین ۵۶ تا اردیبهشت ۹۴ را شامل میشود.
در بخشی از اینکتاب میخوانیم:
«روی تپه مالان توی محله سنگبران بودیم که یک موتوری هی رفت و دوباره برگشت و چپ چپ نگاهمان کرد. ما خودمان را آماده کردیم. به شهین گفتم اگر آمدند جلو، دستت را زیر چادرت طوری بگیر که انگار اسلحه دست گرفتهای. اما موتوری آمد جلو و پرسید: «چه کار میکنید؟ چی پخش میکنید؟» من هم دو تا اعلامیه دادم بهش. کمی نگاه کرد و رفت. حالا دیگر نمیدانم چی میشود؛ چون نمیدانم این موتوری کی بود و برای کی کار میکرد. نمیدانم مثل بابای شهین ما را میدزدند و میبرند و کسی اثری از آثارمان پیدا نمیکند؟ یا اینکه مثل عزیزچای میبرندمان و با شکنجه شهیدمان میکنند؟ من مامانجان را آماده کردهام برای شهادت خودم؛ اما به طور دقیق بهش نمیگویم چه کار میکنم. خدایا به امید خودت. چون میخواهم اعلامیهها را تا توی روستاها هم ببرم.»
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