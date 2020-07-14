به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرح، اما هاشمی‌نسب» شامل زندگی‌نامه فرح هاشمی‌نسب از فعالان دوران انقلاب اسلامی به‌قلم مرضیه کهرانی به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

فرح هاشمی‌نسب است در شهرستان سقز زاده شد و با وجود سن کم، از نزدیک شاهد جریاناتی شد که بر سقز زمان انقلاب گذشته بود. روح کنجکاو و بی‌آرام هاشمی‌نسب او را واداشت برای ارضای این‌کنجکاوی به قلب جریانات اجتماعی آن زمان نفوذ کند و از نزدیک شاهد خیلی از رخدادهای شهر خود در روزگار انقلاب باشد. او وقتی در بحران نوجوانی دنبال هویت می‌گشت؛ مرام حزبی و تفکر احزابی را که آن روزها در سقز فعال بودند، بررسی کرد تا بتواند بهترین راه را به نظر خودش انتخاب کند.

وقایع این‌کتاب ۳۱۵ صفحه‌ای، که در قالب روزنوشت نوشته شده، از فروردین ۵۶ تا اردیبهشت ۹۴ را شامل می‌شود.

در بخشی از این‌کتاب می‌خوانیم:

«روی تپه مالان توی محله سنگ‏بران بودیم که یک موتوری هی رفت و دوباره برگشت و چپ‏ چپ نگاه‌مان کرد. ما خودمان را آماده کردیم. به شهین گفتم اگر آمدند جلو، دستت را زیر چادرت طوری بگیر که انگار اسلحه دست گرفته‌‏ای. اما موتوری آمد جلو و پرسید: «چه‏ کار می‌‏کنید؟ چی پخش می‏‌کنید؟» من هم دو تا اعلامیه دادم بهش. کمی نگاه کرد و رفت. حالا دیگر نمی‌‏دانم چی می‏‌شود؛ چون نمی‏‌دانم این موتوری کی بود و برای کی کار می‌‏کرد. نمی‏‌دانم مثل بابای شهین ما را می‌‏دزدند و می‌‏برند و کسی اثری از آثارمان پیدا نمی‏‌کند؟ یا اینکه مثل عزیزچای می‏‌برندمان و با شکنجه شهیدمان می‏‌کنند؟ من مامان‏جان را آماده کرده‌‏ام برای شهادت خودم؛ اما به ‏طور دقیق بهش نمی‏‌گویم چه‏ کار می‏‌کنم. خدایا به امید خودت. چون می‏‌خواهم اعلامیه‏‌ها را تا توی روستاها هم ببرم.»