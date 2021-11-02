به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفایی با اشاره به تخلیه و بارگیری ۱۲۰ میلیون تن انواع کالاهای تجاری در بنادر کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور سهم به‌سزایی دارد و باید با کمک مجلس شورای اسلامی و با سیاست‌گذاری‌های جدید قانونی، این سهم افزایش یابد.

صفایی در حاشیه بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های توسعه‌ای و تجهیزاتی بندر شهید رجایی، عنوان کرد: قطعاً توجه دولت سیزدهم این است تا زیربناهای مناسب‌تری در بنادر استان هرمزگان و سایر بنادر بازرگانی کشور فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدواریم با تجهیز بنادر به امکانات مناسب و بهینه، بندر شهید رجایی را در چرخه حمل و نقل بین‌المللی حفظ کنیم.

صفایی توسعه گردشگری دریایی و ساحلی را از دیگر رویکردهای جدی سازمان برشمرد و گفت: در حوزه گردشگری دریایی، در نظر داریم پروژه نخل ناخدا در نزدیکی فرودگاه بندرعباس را سرعت بیشتری بدهیم و دسترسی مردم جزیره هرمز را تسهیل کنیم.