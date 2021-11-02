  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۳۳

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور:

سیاست‌گذاری جدید دولت برای رونق اقتصاد دریامحور است

سیاست‌گذاری جدید دولت برای رونق اقتصاد دریامحور است

بندرعباس - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: سیاست‌گذاری جدید دولت برای رونق اقتصاد دریامحور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفایی با اشاره به تخلیه و بارگیری ۱۲۰ میلیون تن انواع کالاهای تجاری در بنادر کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور سهم به‌سزایی دارد و باید با کمک مجلس شورای اسلامی و با سیاست‌گذاری‌های جدید قانونی، این سهم افزایش یابد.

صفایی در حاشیه بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های توسعه‌ای و تجهیزاتی بندر شهید رجایی، عنوان کرد: قطعاً توجه دولت سیزدهم این است تا زیربناهای مناسب‌تری در بنادر استان هرمزگان و سایر بنادر بازرگانی کشور فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدواریم با تجهیز بنادر به امکانات مناسب و بهینه، بندر شهید رجایی را در چرخه حمل و نقل بین‌المللی حفظ کنیم.

صفایی توسعه گردشگری دریایی و ساحلی را از دیگر رویکردهای جدی سازمان برشمرد و گفت: در حوزه گردشگری دریایی، در نظر داریم پروژه نخل ناخدا در نزدیکی فرودگاه بندرعباس را سرعت بیشتری بدهیم و دسترسی مردم جزیره هرمز را تسهیل کنیم.

کد مطلب 5342481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها