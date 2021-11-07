علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خط سراسری بندر امیر آباد به بندر عباس که از دامغان می‌گذرد یکی از مهمترین کریدورهای اتصال شما به جنوب کشور محسوب می‌شود، تاکید کرد: تکمیل این طرح یکی از مطالبات مردم دامغان است چرا که می‌تواند توسعه را به استان سمنان و شهرستان دامغان هدیه دهد.

وی با بیان اینکه این طرح باید به اکمال برسد، افزود: همانطور که در سفر رئیس جمهور به استان سمنان نیز مطرح کردیم، این نوع طرح‌های مهم با اعتبارات قطره چکانی میسر نمی‌شود در نتیجه باید به آنها توجه بیشتری شود.

تغییر محل ریل راه آهن

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه این کریدور مهم نیاز به تخصیص اعتبار دارد، ابراز کرد: اجرای این طرح به واسطه اتصال شمال به جنوب کشور، در توسعه ملی و منطقه‌ای نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

علیزاده برمی با بیان اینکه دیگر مطالبه ما در حوزه راه و حمل و نقل، موضوع توجه به منطقه تاریخی تپه حصار است، ابراز داشت: ریل آهن از وسط این اثر ارزشمند تاریخی می‌گذرد و به آن خساراتی وارد کرده است لذا مردم می‌خواهند تا برای تغییر مسیر این ریل چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تپه حصار دامغان، در کشور منحصر به فرد است و باید حفظ شود، افزود: این منطقه خبر از تمدن هفت هزار ساله ایران می‌دهند در نتیجه باید در حفظ آن کوشید و فکری به حال انتقال خط راه آهن کرد تا آسیب‌ها به این منطقه بیشتر نشود.