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۲۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۴۱

رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران:

محور هراز مسدود شد/ ترافیک در سوادکوه

محور هراز مسدود شد/ ترافیک در سوادکوه

ساری- رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران از مسدود شدن محور هراز به دلیل بارش برف خبر داد و گفت: محور کندوان محدوده چالوس - مرزن آباد نیز همچنان مسدود است.

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای ارتباطی استان با بیان اینکه محور کندوان، آزادراه چالوس - مرزن‌آباد و محور هراز مسیر دوطرفه تا اطلاع بعدی مسدود است، افزود: در حال حاضر تردد از محور سوادکوه امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محور سوادکوه محدوده شهری پل سفید مسیر شمال به جنوب سنگین و مسیر گدوک مسیر دو طرفه سنگین است.

وی با اظهار اینکه از نظر شرایط جوی شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای کوهستانی و بارش باران را در استان شاهد هستیم، گفت: محور فرعی بلده به پل زنگوله نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

طبق اعلام هواشناسی مازندران در محور کندوان ۳۰ سانتی متر برف و در هراز ۱۵ سانتی متر برف به زمین نشسته است.

کد مطلب 5349981

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