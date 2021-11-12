محور هراز مسدود شد/ ترافیک در سوادکوه

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای ارتباطی استان با بیان اینکه محور کندوان، آزادراه چالوس - مرزن‌آباد و محور هراز مسیر دوطرفه تا اطلاع بعدی مسدود است، افزود: در حال حاضر تردد از محور سوادکوه امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محور سوادکوه محدوده شهری پل سفید مسیر شمال به جنوب سنگین و مسیر گدوک مسیر دو طرفه سنگین است.

وی با اظهار اینکه از نظر شرایط جوی شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای کوهستانی و بارش باران را در استان شاهد هستیم، گفت: محور فرعی بلده به پل زنگوله نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

طبق اعلام هواشناسی مازندران در محور کندوان ۳۰ سانتی متر برف و در هراز ۱۵ سانتی متر برف به زمین نشسته است.