جهاد تبیین؛ مأموریت مدیران در جنگ اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی در نشست شورای مدیران ستادی استانداری گلستان، شرایط اقتصادی و رسانهای کشور را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: امروز مدیریت در شرایط عادی دنبال نمیشود و مدیران باید متناسب با اقتضائات جنگ ترکیبی، مسئولیتهای خود را دنبال کنند.
وی با اشاره به تداوم تحریمها و فشارهای اقتصادی افزود: با وجود محدودیتهای موجود، روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی متوقف نشده و دولت تلاش میکند برنامههای توسعهای و خدماتی را با استفاده از ظرفیتهای موجود پیش ببرد.
استاندار گلستان یکی از محورهای مهم این شرایط را تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه دانست و اظهار کرد: حفظ انسجام و وحدت جامعه باید مورد توجه جدی مسئولان باشد و در این میان، تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت امت اسلامی اهمیت ویژهای دارد.
طهماسبی از مدیران ستادی خواست صرفاً به فعالیتهای اداری و تخصصی محدود نشوند و ادامه داد: هر مدیر باید درباره حوزه مسئولیت خود شناخت دقیق داشته باشد، پاسخگوی عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود باشد و برای توضیح اقدامات انجامشده و مسائل موجود، ارتباط مؤثرتری با مردم برقرار کند.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی و اجرایی دستگاهها گفت: وجود تنگناهای بودجهای نباید موجب فاصله گرفتن مدیران از مردم و تشکلها شود، بلکه استفاده از ظرفیتهای مردمی و افزایش همکاری میان بخشهای مختلف میتواند به پیشبرد امور کمک کند.
استاندار گلستان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره اقدامات انجامشده تأکید کرد و گفت: در شرایطی که روایتهای مختلف درباره عملکرد کشور مطرح میشود، مدیران باید واقعیت اقدامات و پیشرفتها را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند اطلاعات نادرست جای واقعیت را بگیرد.
طهماسبی خدمت به مردم را محور مسئولیت مدیران دانست و خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار کنونی نیازمند همدلی، کار جهادی و حضور مسئولان در کنار مردم است و مدیران باید این رویکرد را در عمل دنبال کنند.
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