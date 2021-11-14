  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۸

با وارد کردن ۳۸ میلیاردتومان خسارت به شبکه؛

ماینرهای غیر مجاز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند

ماینرهای غیر مجاز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند

سخنگوی صنعت برق گفت: ماینرهای غیر مجاز تاکنون ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق معادل یک روز مصرف برق شبکه سراسری در کشور، برق مصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه از ابتدای شروع کشفیات مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز, ۲۲۱ هزار و ۸۲۵ ماینر کشف و ضبط شده افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز، به ۶۲۰ مگاوات معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی برق نیاز داشتند که تا زمان کشف آن‌ها نیز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند.

وی با تاکید بر اینکه با کشف این دستگاه‌ها، فشاری معادل ۶۲۰ مگاوات را از شبکه سراسری کم کردیم گفت: بیشترین کشفیات در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده و پس از آن‌ها نیز استان‌های گرمسیری به دلیل پایین بودن تعرفه برق رتبه دار استخراج رمز ارز هستند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تاکنون ۴۷۵ میلیارد تومان میزان برآورد تعرفه‌ای است که مراکز غیر مجاز ارز آن را دریافت کرده اند و ۳۸ میلیارد تومان نیز میزان خسارات وارده به شبکه و تأسیسات برق از سوی این مراکز است.

رجبی مشهدی با اشاره به کمک مردم در کشف این مراکز گفت: تاکنون ۳.۲ میلیارد تومان هدیه به افرادی که مراکز غیرمجاز را معرفی کرده اند پرداخت شده است.

کد مطلب 5351537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ماینرهای مجاز چجوریه؟!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها