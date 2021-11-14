ماینرهای غیر مجاز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه از ابتدای شروع کشفیات مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز, ۲۲۱ هزار و ۸۲۵ ماینر کشف و ضبط شده افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز، به ۶۲۰ مگاوات معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی برق نیاز داشتند که تا زمان کشف آن‌ها نیز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند.

وی با تاکید بر اینکه با کشف این دستگاه‌ها، فشاری معادل ۶۲۰ مگاوات را از شبکه سراسری کم کردیم گفت: بیشترین کشفیات در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده و پس از آن‌ها نیز استان‌های گرمسیری به دلیل پایین بودن تعرفه برق رتبه دار استخراج رمز ارز هستند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تاکنون ۴۷۵ میلیارد تومان میزان برآورد تعرفه‌ای است که مراکز غیر مجاز ارز آن را دریافت کرده اند و ۳۸ میلیارد تومان نیز میزان خسارات وارده به شبکه و تأسیسات برق از سوی این مراکز است.

رجبی مشهدی با اشاره به کمک مردم در کشف این مراکز گفت: تاکنون ۳.۲ میلیارد تومان هدیه به افرادی که مراکز غیرمجاز را معرفی کرده اند پرداخت شده است.