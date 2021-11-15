اعطای تسهیلات صندوق نوآوری به برگزیدگان جشنواره شیخ‌ بهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را یکی از اصلیترین رویدادهای ساماندهی شده در حوزه فناوری و نوآوری عنوان کرد و افزود: جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی به عنوان یکی از برترین رویدادهای فناوری و فنآفرینی کشور قصد دارد شرکتهای دانشبنیان را در راستای حل مسائل و چالشهای اساسی کشور دعوت کند.
رئیس هیئت صندوق نوآوری وشکوفایی با اشاره به اینکه شناسایی و معرفی واحدهای فناور و فنآفرینان موفق به سرمایهگذاران به عنوان یکی از اهدف اصلی جشنواره محسوب می شود، تصریح کرد: نهادینه شدن این گام بلند با هدف حمایت از ایدههای دانشبنیان در جشنواره می تواند باعث توسعه فناوری و زمینه ساز شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در کشور شود.
وی با اشاره به حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از برگزیدگان جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی همچون سالهای گذشته افزود: با توجه به اینکه هدف این رویداد حمایت از شرکتهای فناور و نوآور است و در راستای اهداف و وظایف صندوق نوآوری فعالیت می کند، برگزیدگان جشنواره میتوانند از تسهیلات ارزانقیمت صندوق بهرهمند شوند.
وحدت در ادامه بر ضرورت پیوند خدمات جدید تامین مالی مانند تامین مالی جمعی(CrowdFunding) به جشنواره اشاره و بر ضرورت امکان سنجی برای راهاندازی این خدمت توسط مسئولان صندوق و جشنواره تاکید کرد.
وی بر ارتقاء جایگاه جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور با کمک تمامی بازیگران حوزه فناوری کشور به خصوص استان اصفهان تاکید کرد.
شانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه سال جاری به صورت حضوری و آنلاین در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود.
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