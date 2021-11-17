تبعات باخت به تیم ملی ایران/سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موفق شد با سه گل تیم سوریه را شکست بدهد.

سوریه با این باخت عملاً شانس صعود مستقیم به جام جهانی را از دست داد و با دو امتیازی که این تیم را در قعر جدول قرار داده است، در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند تیم سوم گروه شود.

به همین دلیل فدراسیون فوتبال سوریه بعد از بازی با ایران «نزار محروس» سرمربی تیم ملی این کشور را از کار برکنار کرد.

به نوشته سایت «کوره»، فدراسیون سوریه چهار مربی داخلی برای هدایت این تیم در نظر دارد و در جلسه فوق‌العاده‌ای که امروز چهارشنبه برگزار می‌شود، جانشین محروس تعیین خواهد شد.

همچنین «نبیل سباعی» رئیس کمیته موقت فدراسیون فوتبال سوریه در این ارتباط گفت: نه از نتیجه و نه از عملکرد تیم سوریه راضی نیستیم و اقداماتی انجام خواهیم داد که به نفع کشور باشد.

وی افزود: وضعیت روبراه نیست. ممکن است کادر فنی تغییر کند و تصمیماتی گرفته شود که به نفع همه باشد. خلاصه همه چیز ممکن است.