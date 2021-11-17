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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۸

صعود هلند در شب حذف نروژ؛

اسامی تیم‌های اروپایی که به جام جهانی راه یافتند/ غولها در پلی آف

اسامی تیم‌های اروپایی که به جام جهانی راه یافتند/ غولها در پلی آف

رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره اروپا پیگیری شد که با صعود هلند به جام جهانی، تیم‌های راه یافته به این مسابقات به صورت مستقیم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره اروپا، شب گذشته پیگیری شد که در گروه G در حساس‌ترین بازی تیم هلند برابر نروژ با دو گل به پیروزی رسید. در دیگر بازی این گروه، ترکیه ۲ بر ۱ مونته نگرو را از پیش رو برداشت. با این نتایج، هلند مستقیماً راهی جام جهانی شد و ترکیه هم سهمیه پلی آف را به دست آورد؛ در حالی که نروژ با «ارلینگ هالند» ستاره خود ناکامی بزرگی را تجربه کرد و از رسیدن به جام جهانی قطر بازماند.

در دیگر بازی‌های شب گذشته، فرانسه که از پیش صعودش قطعی شده بود با دو گل فنلاند را شکست داد و اوکراین برابر بوسنی به برتری رسید. بلژیکِ از پیش صعود کرده هم برابر ولز به تساوی ۱ - ۱ رسید.

این مسابقات طی دو روز گذشته هم برگزار شده بود که با نتایج رقم خورده تیم‌های زیر به عنوان صدرنشین گروه‌های خود به صورت مستقیم از قاره اروپا راهی جام جهانی شدند:

آلمان، دانمارک، فرانسه، بلژیک، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس و هلند.

اسامی تیم‌های اروپایی که به جام جهانی راه یافتند/ غولها در پلی آف

رقابت اما در مرحله پلی آف با حضور تیم‌های بزرگی چون پرتغال، ایتالیا، روسیه و لهستان بسیار جذاب خواهد بود. پرتغال، اسکاتلند، ایتالیا، روسیه، سوئد، ولز، ترکیه، لهستان، مقدونیه شمالی، اوکراین با قرار گرفتن در رده دوم گروه‌های خود و اتریش و جمهوری چک هم از طریق لیگ ملت‌های اروپا به مرحله پلی آف راه یافتند. این تیم‌ها در دو سید قرار گرفتند و در نهایت در سه گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد.

نتایج کامل هفته دهم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به این شرح است:

گروه A

لوکزامبورگ صفر - ایرلند ۳
پرتغال ۱ - صربستان ۲

اسامی تیم‌های اروپایی که به جام جهانی راه یافتند/ غولها در پلی آف
پرتغال از صعود مستقیم بازماند

گروه B

یونان ۱ - کوزوو ۱
اسپانیا ۱ - سوئد صفر

گروه C

ایرلند شمالی صفر - ایتالیا صفر
سوئیس ۴ - بلغارستان صفر

گروه D

فنلاند صفر - فرانسه ۲
بوسنی صفر - اوکراین ۲

گروه E

ولز ۱ - بلژیک ۱
جمهوری چک ۲ - استونی صفر

گروه F

اسکاتلند ۲ - دانمارک صفر
اتریش ۴ - مولداوی ۱

گروه G

جبل الطارق ۱ - لتونی ۳
مونته نگرو ۱ - ترکیه ۲
هلند ۲ - نروژ صفر

گروه H

مالت صفر - اسلواکی ۶
اسلوونی ۲ - قبرس ۱
کرواسی ۱ - روسیه صفر

اسامی تیم‌های اروپایی که به جام جهانی راه یافتند/ غولها در پلی آف
صعود انگلیس با برد برابر سن مارینو

گروه I

سن مارینو صفر - انگلیس ۱۰
آلبانی ۱ - آندورا صفر
لهستان ۱ - مجارستان ۲‌

گروه J

لیختن اشتاین صفر - رومانی ۲
ارمنستان ۱ - آلمان ۴
مقدونیه ۳ - ایسلند ۱

کد مطلب 5353801

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    نظرات

    • رآستین IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      5 5
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      فرانسه قهرمان می شود
    • حسین IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      5 1
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      توازکجا میدونی که فرانسه قهرمان میشود هههههه خده داری با اینکه هنو هیچی معلوم نیست
    • فرشاد IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
      7 0
      پاسخ
      هنوز هیچی معلوم نیست
    • الکساندر IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ب نظرم ما قهرمان جام جهانی میشیم ب حول و قوه الهی قصد تمسخر ندارم فقط غیرت لازمه

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