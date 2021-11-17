به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره اروپا، شب گذشته پیگیری شد که در گروه G در حساس‌ترین بازی تیم هلند برابر نروژ با دو گل به پیروزی رسید. در دیگر بازی این گروه، ترکیه ۲ بر ۱ مونته نگرو را از پیش رو برداشت. با این نتایج، هلند مستقیماً راهی جام جهانی شد و ترکیه هم سهمیه پلی آف را به دست آورد؛ در حالی که نروژ با «ارلینگ هالند» ستاره خود ناکامی بزرگی را تجربه کرد و از رسیدن به جام جهانی قطر بازماند.

در دیگر بازی‌های شب گذشته، فرانسه که از پیش صعودش قطعی شده بود با دو گل فنلاند را شکست داد و اوکراین برابر بوسنی به برتری رسید. بلژیکِ از پیش صعود کرده هم برابر ولز به تساوی ۱ - ۱ رسید.

این مسابقات طی دو روز گذشته هم برگزار شده بود که با نتایج رقم خورده تیم‌های زیر به عنوان صدرنشین گروه‌های خود به صورت مستقیم از قاره اروپا راهی جام جهانی شدند:

آلمان، دانمارک، فرانسه، بلژیک، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس و هلند.

رقابت اما در مرحله پلی آف با حضور تیم‌های بزرگی چون پرتغال، ایتالیا، روسیه و لهستان بسیار جذاب خواهد بود. پرتغال، اسکاتلند، ایتالیا، روسیه، سوئد، ولز، ترکیه، لهستان، مقدونیه شمالی، اوکراین با قرار گرفتن در رده دوم گروه‌های خود و اتریش و جمهوری چک هم از طریق لیگ ملت‌های اروپا به مرحله پلی آف راه یافتند. این تیم‌ها در دو سید قرار گرفتند و در نهایت در سه گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد.

نتایج کامل هفته دهم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به این شرح است:

گروه A

لوکزامبورگ صفر - ایرلند ۳

پرتغال ۱ - صربستان ۲



پرتغال از صعود مستقیم بازماند

گروه B

یونان ۱ - کوزوو ۱

اسپانیا ۱ - سوئد صفر

گروه C

ایرلند شمالی صفر - ایتالیا صفر

سوئیس ۴ - بلغارستان صفر

گروه D

فنلاند صفر - فرانسه ۲

بوسنی صفر - اوکراین ۲

گروه E

ولز ۱ - بلژیک ۱

جمهوری چک ۲ - استونی صفر

گروه F

اسکاتلند ۲ - دانمارک صفر

اتریش ۴ - مولداوی ۱

گروه G

جبل الطارق ۱ - لتونی ۳

مونته نگرو ۱ - ترکیه ۲

هلند ۲ - نروژ صفر

گروه H

مالت صفر - اسلواکی ۶

اسلوونی ۲ - قبرس ۱

کرواسی ۱ - روسیه صفر



صعود انگلیس با برد برابر سن مارینو

گروه I

سن مارینو صفر - انگلیس ۱۰

آلبانی ۱ - آندورا صفر

لهستان ۱ - مجارستان ۲‌

گروه J

لیختن اشتاین صفر - رومانی ۲

ارمنستان ۱ - آلمان ۴

مقدونیه ۳ - ایسلند ۱

