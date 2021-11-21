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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱

اعلام نمایش‌های راه‌ یافته به سی ودومین جشنواره تئاتر فارس

اعلام نمایش‌های راه‌ یافته به سی ودومین جشنواره تئاتر فارس

شیراز - نمایش‌های راه‌ یافته به بخش رقابتی سی ودومین جشنواره تئاتر فارس مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازبینی ۳۰ نمایش دریافتی دبیرخانه این جشنواره توسط فرهاد ارشاد، علیرضا بنیادی و روح‌الله رنجبری، داوران انتخاب آثار، ۱۰ نمایش به بخش داوری پایانی راه یافتند.

نمایش‌های راه یافته به ترتیب حروف الفبا:

۱- نمایش عشق و آفساید به کارگردانی کامران آرایش کشکولی از فیروزآباد

۲- نمایش اسکیس به کارگردانی سید آرمان احمدی از شیراز

۳- نمایش جن‌زده زیر لیل به کارگردانی مسعود احمدی از شیراز

۴- نمایش عاشقانه‌های دو بازمانده از جنگ به کارگردانی حامد افسر از جهرم

۵- نمایش روایت داستانی کهن، اما واقعی به کارگردانی محمدحسین بردبار از فسا

۶- نمایش هملت بیژنی به کارگردانی آژمان بیژنی‌نسب از فسا

۷- نمایش اقدس به کارگردانی امیر دانشوران از کازرون

۸- نمایش بتازف به کارگردانی مجتبی راوش از کازرون

۹- نمایش دوازده سی و پنج به کارگردانی امیر نصیری از کازرون

۱۰- نمایش چراغ راهنما به کارگردانی روح‌الله هاشم‌پور از شیراز

این نمایش‌ها از روز ۴ تا ۷ آذرماه در تماشاخانه‌های شیراز، به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 5357035

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