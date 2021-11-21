به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازبینی ۳۰ نمایش دریافتی دبیرخانه این جشنواره توسط فرهاد ارشاد، علیرضا بنیادی و روحالله رنجبری، داوران انتخاب آثار، ۱۰ نمایش به بخش داوری پایانی راه یافتند.
نمایشهای راه یافته به ترتیب حروف الفبا:
۱- نمایش عشق و آفساید به کارگردانی کامران آرایش کشکولی از فیروزآباد
۲- نمایش اسکیس به کارگردانی سید آرمان احمدی از شیراز
۳- نمایش جنزده زیر لیل به کارگردانی مسعود احمدی از شیراز
۴- نمایش عاشقانههای دو بازمانده از جنگ به کارگردانی حامد افسر از جهرم
۵- نمایش روایت داستانی کهن، اما واقعی به کارگردانی محمدحسین بردبار از فسا
۶- نمایش هملت بیژنی به کارگردانی آژمان بیژنینسب از فسا
۷- نمایش اقدس به کارگردانی امیر دانشوران از کازرون
۸- نمایش بتاز – ف به کارگردانی مجتبی راوش از کازرون
۹- نمایش دوازده سی و پنج به کارگردانی امیر نصیری از کازرون
۱۰- نمایش چراغ راهنما به کارگردانی روحالله هاشمپور از شیراز
این نمایشها از روز ۴ تا ۷ آذرماه در تماشاخانههای شیراز، به رقابت خواهند پرداخت.
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