به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه که مرتبط با پروژه خط لوله گاز نورداستریم ۲ است، خبر داد.

وزیر خارجه آمریکا در این ارتباط اعلام کرد که شرکت ترانسادریا و همچنین دو کشتی وابسته با این شرکت تحت تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

با انجام پروژه نورد استریم، گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال می‌یابد؛ اما ایالات متحده مخالف آن است و می‌گوید که چنین پروژه‌ای از یک سو تسلط روسیه بر بازار انرژی اروپا را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر امنیت و اقتصاد اوکراین را به مخاطره می‌اندازد.

این خط لوله گاز با تغییر مسیر خود اوکراین را دور می‌زند و به این ترتیب کی‌یف را سالانه از دریافت میلیاردها دلار هزینه ترانزیت محروم می‌کند.

آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۹ قانونی را وضع کرد که بر اساس آن هر کشتی که به اجرای پروژه «نورد استریم ۲» کمک کند را هدف تحریم قرار می‌دهد، موضوعی که شرکت سوئیسی «آل‌سیز» را مجبور کرد در حالی که بیش از ۹۰ درصد کار به انجام رسیده بود، از ادامه آن صرف‌نظر کند.

روسیه نیز در واکنش به این اقدام خصمانه آمریکا تلاش کرد با کِشتی‌های خود این پروژه را به اتمام برساند که این مسئله ایالات متحده را به وضع تحریم‌های بیشتر علیه مسکو ترغیب کرد.

پیش از این، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی علیه این کشتی روسی و مالک آن، شرکت کی وی تی- روس وضع کرد. این تحریم‌ها همچنین شامل یک نفتکش روسی موسوم به «ماکسیم گورکی» و یک نفتکش همراه به نام سییِرا شد.