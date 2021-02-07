تکمیل «نورد استریم ۲» به موضوع ناوالنی ربطی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شبکه تلویزیونی دویچه وله، «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان امروز یکشنبه اعلام کرد که ماجرای «آلکسی ناوالنی» مخالف دولت روسیه ارتباطی با پروژه «نورد استریم ۲» ندارد.

وزیر اقتصاد آلمان در این خصوص گفت: روابط و پروژه‌های تجاری میان دو کشور دهه هاست که برقرار است؛ این یک موضوع است و موارد مرتبط به حقوق بشر مسأله دیگری به شمار می‌رود.

وزیر اقتصاد آلمان در ادامه اضافه کرد که پیمانکاران باید ساخت این پروژه را به دنبال کنند.

این در حالیست که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان جمعه گذشته در واکنش به تصویب لایحه‌ای برای وضع تحریم‌های جدید علیه پروژه «نورد استریم ۲»، تهدیدهای واشنگتن در این باره را به شدت رد کرد.

با این حال، صدراعظم آلمان اطمینان خاطر داد که اختلاف نظر میان آلمان و ایالات متحده آنطور که به نظر می‌رسد، «عمیق نیست» و قول داد که برای این اختلاف نظر، «یک راه حل می یابد».

مرکل در ادامه افزود که پروژه نورد استریم ۲ یک پروژه «بحث انگیز» است که اتحادیه اروپا فعالانه در مورد آن بحث و گفتگو می‌کند. وی خاطرنشان کرد که احداث این خط لوله و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه آن در دستور کار گفتگوها با دولت جدید آمریکا قرار دارد.

گفتنی است که چندی پیش مجری پروژه خط لوله نورد استریم ۲ اعلام کرد که کِشتی روسی فورچونا که در نصب خط لوله نورد استریم ۲ فعالیت دارد، فعالیت خود در آب‌های دانمارک را آغاز کرده است.

پیش از این، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی علیه این کشتی روسی و مالک آن، شرکت کی وی تی- روس وضع کرد. این تحریم‌ها همچنین شامل یک نفتکش روسی موسوم به «ماکسیم گورکی» و یک نفتکش همراه به نام سییِرا شد.

علاوه بر ایالات متحده که در تلاش برای افزایش صادرات گاز مایع خود به اتحادیه اروپاست، اوکراین و شماری دیگر از کشورهای اروپایی به شدت با این پروژه مخالفند.