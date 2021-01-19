آمریکا کِشتی روسی «فورچونا» را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه کِشتی «فورچونا» (Fortuna) متعلق به روسیه را مورد تحریم قرار داد.

به گزارش رویترز، بهانه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این کِشتی روسی، کمک در ساخت خط لوله نورد استریم ۲ بوده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) ساعاتی پیش از فشارهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورش و دیگر شرکت‌کنندگان در پروژه «نورد استریم ۲» ابراز تاسف کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: پروژه «نورد استریم ۲» همچنان با فشار بی رحمانه و غیرقانونی آمریکا مواجه است و این موضوع باعث تأسف مسکو خواهد بود.

آمریکا با هدف متوقف کردن عملیات تکمیل خط لوله گاز صادراتی روسیه به اروپا، دیروز دوشنبه یک کِشتی روسی را تحریم کرد.

در همین رابطه دولت آمریکا که در واپسین روزهای کار خود به سر می‌برد به مقامات دولتی در برلین و دیگر پایتخت‌های اروپایی اعلام کرد که تحریم کشتی «فورچونا» از امروز سه‌شنبه به اجرا درمی‌آید.

ایالات متحده بر این اساس هر شرکت اروپایی که به کشتی «فورچونا» جهت تکمیل پروژه «نورد استریم ۲» کمک کند را، مجازات خواهد کرد.

دولت آلمان نسبت به تصمیم ایالات متحده ابراز ناامیدی کرده است. یکی از سخنگوهای وزارت اقتصاد آلمان در این خصوص گفت: ما این اطلاعیه را با تاسف از نظر گذراندیم.

با انجام پروژه نورد استریم، گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال می‌یابد؛ اما ایالات متحده مخالف آن است و می‌گوید که چنین پروژه‌ای از یک سو تسلط روسیه بر بازار انرژی اروپا را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر امنیت و اقتصاد اوکراین را به مخاطره می‌اندازد.

این خط لوله گاز با تغییر مسیر خود اوکراین را دور می‌زند و به این ترتیب کی‌یف را سالانه از دریافت میلیاردها دلار هزینه ترانزیت محروم می‌کند.

آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۹ قانونی را وضع کرد که بر اساس آن هر کشتی که به اجرای پروژه «نورد استریم ۲» کمک کند را هدف تحریم قرار می دهد، موضوعی که شرکت سوئیسی «آل‌سیز» را مجبور کرد در حالی که بیش از ۹۰ درصد کار به انجام رسیده بود، از ادامه آن صرف‌نظر کند.

روسیه اکنون تلاش می‌کند با کِشتی‌های خود این پروژه را به اتمام برساند که این مسئله ایالات متحده را به وضع تحریم‌های بیشتر ترغیب می‌کند.

جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که مواضع سخت‌تری علیه روسیه دارد، قبلاً مخالفت خود را با اجرای این پروژه اعلام کرده بود؛ اما از سویی گفته است که می‌خواهد روابط واشنگتن را با متحدان اروپایی خود از جمله آلمان، بهتر کند.