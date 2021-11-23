به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، نخستین یادواره شهدای آتشنشان و اولین دوره مسابقات ورزشی ماراتون عملیاتی و مهارتی آتشنشانان یگانهای تابعه نیروی هوایی ارتش در راستای انعکاس اقتدار نیروهای آتشنشان نهاجا و با هدف ارتقاء سطح توان آتشنشانان برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه و حفظ آمادگی جسمانی آنان در ستاد این نیرو و به مدت 3 روز و در 3 مرحله متفاوت برگزار خواهد شد.
این مسابقات به صورت گروهی بین تیمهای منتخب عملیاتی یگانهای آتشنشانی تابعه نهاجا و در سه مرحله با آیتمهای، پوشیدن لباس عملیاتی آتشنشانی، ppc و ba، باز کردن لوله آتشنشانی و حمل نردبان، دویدن و طی مسافت به صورت مارپیچ، حمل و کشش مصدوم، آوردن تبر، اتصال کوپلینگها و کشیدن لولههای نواری ۲.۵ سری شده( هر سمت موتور پمپ دو بند) به مسافت ۳۰ متر، کشیدن لاستیک به وسیلۀ طناب، حمل دو بند لولۀ نواری لاستیکی ۲.۵ به صورت یک لایه جمع و مهار شده به مسافت ۴۰ متر، هدفزنی با آب، برگزار میشود.
بنابراین گزارش، اختتامیه این مسابقات با حضور فرماندهان و مسئولین نیروی هوایی ارتش و رکورد زنی توسط نفرات برتر این نیرو برگزار و از نفرات برتر تقدیر خواهد شد.
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