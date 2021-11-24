به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی که به عنوان سرپرست جدید کمیته فوتسال انتخاب شده است، درباره اینکه چه برنامههایی برای کمیته فوتسال دارد، گفت: مجموعه فوتسال زیر مجموعه فدراسیون فوتبال است. فوتسال که رشته پرطرفدار در کشورمان است و جایگاه بالایی در جهان و آسیا دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فوتسال یکی از پرافتخارترین رشتههای ورزشی کشورمان است و به خوبی در سالهای اخیر درخشیده است. ان شاءالله این درخشش را تکمیل کنیم و به سکوهای بالاتر برسانیم.
وی ادامه داد: از همه بزرگان، پیشکسوتان، بازیکنان، مربیان و مدرسان که در فوتسال صاحب تجربه و علاقه مند هستند درخواست میکنم به ما کمک کنند. دست نیاز به سمت عزیزان دراز میکنم. در بحث اقتصادی و تامین منابع هم برنامههای مفصل داریم و نیازها را تامین میکنیم تا این رشته زیر سایه رشتههای دیگر نباشد.
سرپرست کمیته فوتسال در خصوص وضعیت سرمربیگری در تیم ملی فوتسال تصریح کرد: پیشنهادات در کمیته فوتسال بررسی و نهایتاً توسط رئیس فدراسیون به هیات رئیسه معرفی میشود. در حال گفتگو و بررسی برنامه هستیم. امیدوارم در کوتاه مدت در این موضوع به جمع بندی برسیم.
اصولی که با رادیو جوان گفتگو میکرد، افزود: در حال حاضر آقای ناظم الشریعه همچنان سرمربی است. برنامههای ایشان گرفته شده است. برنامه سایر عزیزان هم گرفته شده است و ان شاءالله به زودی درباره این موضوع تصمیم گیری میشود.
وی با بیان اینکه بحث حضور سرمربی خارجی در تیم ملی ایران مطرح شده است، گفت: بین کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد که میتوانیم به ظرفیت سرمربی داخلی اتکا کنیم. برای حضور دستیار خارجی در تیم ملی هم دیدگاهها متفاوت است. اگر فرد خارجی بتواند مثلاً در بحث آنالیز کمک کند، شاید گزینههایی باشند که برای همکاری دعوت شوند.
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