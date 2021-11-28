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۷ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۱

در دیدار با «رنوریشف» مطرح شد؛

تاکید امیرعبداللهیان بر برگزاری کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان

تاکید امیرعبداللهیان بر برگزاری کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شهرت نوریشف» معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان، در حاشیه پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گزارشی از روند تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دیدگاه طرف قزاقستانی در این زمینه را ارائه کرد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار اهمیت همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف و تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است، «مختار تلئو بردی»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در نشست اکو در ترکمنستان حضور نیافته است.

کد مطلب 5362403

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