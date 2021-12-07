دولت روحانی صنعت فضایی را تعطیل کرد/ ضرورت تحقق دولت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

اکبری تالارپشتی: دولت روحانی زیرساخت‌های ارتباطات را متلاشی کرد

عزت الله اکبری تالارپشتی در این باره گفت: دولت گذشته در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار بد عمل کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت روحانی کل زیرساخت‌های ارتباطی کشور را متلاشی کرد و باعث شد نخبگان حوزه فضایی کشور پراکنده شوند.

وی تصریح کرد: درخواست بنده از وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات آن است که فراخوانی به نخبگان داده شود و از ظرفیت‌های آنان در این بخش نهایت استفاده را ببریم.

سیاهکلی: رئیسی بعد از ۱۱ سال جلسه شورای عالی فضایی را تشکیل داد

در ادامه جلسه لطف الله سیاهکلی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا در عرضه هوا فضا سرمایه گذاری کرده‌اند، گفت: دنیا به سمت آسانسورهای فضایی حرکت کرده است و با این شرایط جهان در سال ۲۰۳۰ و یا ۲۰۵۰ جهان دیگری خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما در طلیعه فضای مجازی هستیم و هنوز فضای مجازی را در حد رسانه تعریف می‌کنیم در حالی که فضای مجازی یکی از ابزارهای مهم عدالت گستری است و اهمیت زیادی دارد.

وی اظهار داشت: بشر نقش اساسی در فضای مجازی دارد بنابراین ما باید به جوانان و نخبگان خود توجه کنیم و نگذاریم آنها در پیچ و خم اتاق‌های اداری بمانند و از ما آزرده خاطر شوند.

سیاهکلی تاکید کرد: از رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت آنکه پس از یازده سال جلسه شورای عالی فضایی را تشکیل دادند تشکر می‌کنم. اگر شبکه ملی اطلاعات با بخش خصوصی تقسیم کار کند قطعاً این کار هر چه زودتر محقق می‌شود.

موسوی: روستاییان در زمینه اینترنت مشکل دارند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام سیدکاظم موسوی در این باره گفت: سهم ما از اقتصاد دیجیتال در حال حاضر سه درصد است که مطابق با اسناد بالادستی باید ۱۰ درصد باشد بنابراین ما در این زمینه عقب ماندگی جدی داریم.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات افزایش ظرفیت در بخش ارتباطات کشور مناسب نیست و ناقص است. تحقق دولت الکترونیک یک ضرورت اساسی است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه شاهد توزیع متناسب امکانات در کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیستیم، گفت: ۴۳ درصد روستاها فاقد اینترنت ثابت هستند و در استان‌های محروم مردم در زمینه اینترنت و همچنین شبکه شاد مشکل جدی دارند.

موسوی لارگانی: دولت سابق توجهی به زیرساخت‌های ارتباطات نکرد

همچنین حجت الاسلام موسوی لارگانی با بیان اینکه آینده کشور بستگی به تحول دیجیتال دارد، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی محسوب می‌شود و این وزارتخانه می‌تواند تاثیر زیادی برای تربیت مدیران جوان داشته باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه عدم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان‌های بومی و موتور جستجو، عدم تحقق حکمرانی سایبری، عدم تحقق واقعی دولت الکترونیک و دسترسی کم به اینترنت پرسرعت را در کشورمان شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: در دولت سابق به این زیرساخت‌ها توجه نشد در حالی که در برنامه ششم توسعه برنامه‌های خوبی برای وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات در این عرصه در نظر گرفته شده بود اما اجرای این قوانین مغفول مانده است.

بشیری: باید از ظرفیت نخبگان در عرصه ارتباطات استفاده شود

در ادامه جلسه فرهاد بشیری تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار است به گونه‌ای که هر کجا هر فردی را می‌بینید در حال استفاده از امکانات نوین ارتباطی است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: اهمیت فضای مجازی بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ضرورت دارد همه مسئولان به ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا تلاش کنند و از ظرفیت نخبگان هم باید استفاده شود.

طاهری: سالانه سه میلیارد دلار گوشی هوشمند وارد کشور می‌شود

همچنین مصطفی طاهری در این باره گفت: ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عقب ماندگی‌هایی داریم چرا که حوزه ارتباطات متولی خاصی ندارد.

وی بیان کرد: در اداره‌ها می‌بینیم سامانه‌های مختلفی وجود دارد اما این سامانه‌های از یکپارچگی برخوردار نیستند و این مساله مشکلاتی را به وجود آورده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کثرت حملات سایبری یکی دیگر از مشکلات است که متولی اصلی برای رفع این مشکل باید در نظر گرفته شود و لازم است اختیاراتی از سوی رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت یکپارچه کردن ICT داده شود.

طاهری تاکید کرد: همچنین در حوزه فناوری شاهد کندی و توزیع نامتوازن ارتباطات ثابت و انحصار بخش خصوصی هستیم. در برخی از استان‌ها ضریب نفوذ تلفن ثابت قابل مقایسه با میانگین کشوری نیست و این مساله عدم توازن را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: انتظار ما آن است که حمایت از داخلی سازی صورت گیرد که البته قدم‌های خوبی در این راستا برداشته شده است. البته سالانه شش میلیارد دلار واردات در حوزه ارتباطات داریم که سه میلیارد دلار از آن مختص واردات گوشی‌های هوشمند است.

دهنوی: باید صنعت فضایی کشور توسعه یابد

در نهایت سیدمحسن دهنوی ضمن تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت ارائه عملکرد این وزارتخانه به مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد در مجلس حضور یابد تا درباره موضوعات این وزارتخانه با مجلس همفکری شود. این در حالی است که پراید ۱۸۰ میلیون تومان شده اما از وزیر صمت خبری نیست.

وی بیان کرد: در حوزه مخابرات ثابت به خوبی سرمایه گذاری نشده و شاهد کم کاری در این زمینه هستیم. برای مثال فقط ۲۸ درصد روستاهای سیستان و بلوچستان تحت پوشش اینترنت است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: ترانزیت داده به دلیل موقعیت بسیار خوب ژئوپلتیکی ایران باید مورد توجه قرار گیرد باعث می‌شود ارتباطات ما با همسایگان مان توسعه یابد و برای کشور هم ارزآوری دارد اما این بخش مغفول مانده و باید بخش ترانزیت داده در شرایط تحریمی در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس متذکر شد: دولت روحانی در یک توافق پشت پرده کاملاً بی سر و صدا صنعت فضایی را به تعطیلی کشاند اما رئیسی جلسه شورای عالی فضایی را تشکیل داد. جمهوری اسلامی ایران باید به ریل قبلی خود در عرصه فضایی بازگردد و ما باید شاهد رشد و توسعه کشور در عرصه صنعت فضایی باشیم.