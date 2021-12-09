تصادف در محور دامغان به جندق ۳ کشته بر جای گذاشت

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از وقوع حادثه خونین در محور دامغان _ جندق همزمان با شامگاه پنج شنبه به کشته و زخمی شدن شش نفر انجامید، بیان داشت: در پی وقوع این تصادف بین سه خودرو در محور دامغان _ جندق متأسفانه سه نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: خودروهای فوق پیکان؛ پژو و پیکاپ بوده که از سمت جندق به دامغان طی مسیر داشتند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: پس اعلام گزارش این تصادف خونین عوامل امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان به محل وقوع حادثه اعزام که نسبت خارج کردن اجساد و مصدومان اقدام و این افراد را برای درمان به بیمارستان ولایت اعزام شدند.

محمدخانی گفت: علت حادثه با حضور عوامل پلیس راه دامغان _ جندق در دست بررسی و اعلام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وقوع سومین حادثه مینی‌بوس مسافربری در ۴۸ ساعت اخیر در سطح کشور این بار در ایوان کی، تاکید کرد: تصادف یک پراید و یک دستگاه مینی بوس در محور ایوان کی به هلال احمر اطلاع داده شد.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بلافاصله عوامل امدادی به محل اعزام شدند، تاکید کرد: همانطور که در گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان نیز آمده این رویداد در کیلومتر ۱۸ محور ایوانکی به تهران رخ داده است.

محمدخانی گفت: این تصادف سه حادثه دیده داشت که دو نفرشان دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.