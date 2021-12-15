نهاده های دامی به دست دامداران گلستان نمی رسد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: در حال حاضر دامداران و تولیدکنندگان گوشت مرغ در گلستان با مشکل مواجه بوده و این مسأله را از وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کرده ایم اما تاکنون مشکل نهادهای دامی در گلستان مرتفع نشده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رفع مشکلات این قشر در گلستان از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: گلستان نخستین تولید و تامین کننده گوشت مرغ کشور بوده و اگر مشکلات در زمینه نهاده های دامی رفع نشود، کشور در تامین مرغ با مشکل مواجه خواهد شد.

سنگدوینی با اشاره به یارانه ای بودن واردات نهاده های دامی، افزود: در بازار آزاد نهاده های دامی فراوان وجود دارد اما به دست دامداران و تولیدکنندگان گوشت مرغ نمی رسد، این در حالی است که دامداران گلستان از این موضوع بسیار در عذاب هستند و حتی دام های مولد را به کشتار می برند و این یک نوع نسل کشی دام است.

وی تاکید کرد: دولت باید در این خصوص چاره اندیشی کند و در سفر رییس جمهور به گلستان این مسأله را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: غالب مردم در گلستان دامدار و کشاورز بوده و اکثر آنها هم خرده مالک هستند که نیاز است حمایت ویژه در گلستان به این قشر انجام شود.

سنگدوینی دادمه داد: مجمع نمایندگان پیگیری های لازم را در این خصوص داشته است، و با وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص بارها گفتگو انجام شده و قول رفع مشکلات تهیه نهاده های دامی را داده اند اما متاسفانه تاکنون اقدامی در خور انجام نشده است.