هاروارد پر استناد ترین محققان را جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، گزارش موسسه کلایورت نشان می دهد در ۲۰۲۱ محققان آمریکای همچنان پراستنادترین پژوهشگران جهان هستند. در این گزارش تاثیرگذارترین محققان در حوزه علوم و علوم اجتماعی در سراسر جهان معرفی شده اند.

همچنین این تحقیق نشان می دهد دانشگاه هاروارد در صدر موسساتی است که محققان برتر را استخدام می کند.

در فهرست ۲۰۲۱ کلایورت که ماه گذشته منتشر شد، ۳۸۰۰ محقق پر استناد فعال در ۲۱ رشته در علوم و علوم اجتماعی بررسی شده اند. . این فهرست روی دستاورد تحقیق های اخیر ، تجزیه و تحلیل تحقیقات پر استناد در ژورنال های علمی و علوم اجتماعی در مجمولعه Web of Science Core در بازه ای ۱۱ ساله تمرکز کرده است.

براساس آمار موجود، آمریکا با ۲۶۲۲ محقق پر استناد در صدر فهرست کلایورت قرار دارد و حدود ۴۰ درصد از محققان پر استناد جهان را به خود اختصاص داده است. سهم آمریکا از ۴۱.۵ درصد در ۲۰۲۰ کاهش یافته است. اما در کل سلطه این کشرو بر فهرست نیز در آمار نیز نمایان است. از تمام تحقیقات ذکر شده در Web of Science بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی ۲۴.۷ درصد حداقل یک مولف آمریکایی داشته اند.

در رده دوم چین قرار دارد که ۹۳۴ محقق پر استناد در این فهرست دارد. آمار نشان دهنده تاثیر علمی در حال رشد این کشور است. همچنین سهم چین از محققان پر استناد در این فهرست فقط در ۴ سال۲ برابر شده است.

انگلیس با ۴۹۲ محقق پر استناد در رده سوم قرار دارد. در کل این کشور ۷.۵ درصد از محققان پر استناد جهان را در خود جای داده است. پس از این کشور استرالیا با ۳۳۲ محقق پر استناد در رده چهارم و آلمان نیز با ۳۳۱ محقق پر استناد در رده پنجم فهرست کلایورت قرار دارد.

بقیه ۱۰ کشور برتر این فهرست عبارتند از: هلند (۲۷۰ محقق پراستناد)، کانادا (۱۹۶ محقق پر استناد)، فرانسه (۱۴۶ محقق پراستناد)، اسپانیا (۱۰۹ محقق پر استناد) و سوییس (۱۰۲ محقق پر استناد).

از میان دانشگاه ها، هاروارد در صدر موسساتی است که محققان پر استناد را استخدام می کند. طبق گزارش کلایورت در رده بندی دانشگاه هایی که با بیشترین تعداد محققان پراستناد پس از هاروارد با ۲۱۴ محقق ، آکادمی علوم چین در رده دوم قرار دارد. این دانشگاه ۱۹۴ محقق پر استناد استخدام کرده است.

بقیه دانشگاه های ذکر شده در این فهرست عبارتند از :

دانشگاه هاروارد (۲۱۴ محقق پراستناد) آکادمی علوم چین (۱۹۴ محقق پراستناد)، دانشگاه استنفورد (۱۲۲ محقق پراستناد)، انستیتو ملی بهداشت (۹۳ محقق پراستناد)، انجمن مکس پلانک (۷۰ محقق پراستناد)، MIT(۶۴ محقق پراستناد)، دانشگاه کالیفرنیا برکلی (۶۲ محقق پراستناد)، دانشگاه شینهوا (۵۸ محقق پراستناد)، دانشگاه کالیفرنیا سن دیگ و(۵۶ محقق پراستناد)، دانشگاه آکسفورد (۵۰ محقق پراستناد).