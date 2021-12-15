دستگیری سارق منازل مسکونی با ۱۳ فقره سرقت در سنندج

سرهنگ علیرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت ساختمان‌های نیمه کاره در شهرستان سنندج شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقان احتمالی در دستور کار مأمورین انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی و تلاش چندین روزه مأمورین کلانتری ۱۸ نایسر یک سارق در این زمینه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سنندج اظهار داشت: در تحقیقات تکمیلی پرونده، متهم در بازجویی‌های انجام شده به تعداد ۱۳ فقره سرقت ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد و در همین راستا نیز یک نفر مالخر دستگیر و پرونده به همراه متهمین تحویل مراجع قضائی شد.

مرادی خاطرنشان کرد: به شهروندان سنندجی توصیه می‌شود که توصیه‌های پلیس را در خصوص حفاظت از منازل مسکونی و رعایت مباحث ایمنی برای ساختمان‌های نیمه کاره مدنظر قرار دهند.