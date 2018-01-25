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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

اعتراف به سرقت موبایل/سرقت با موتور

اعتراف به سرقت موبایل/سرقت با موتور

رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین، با اشاره به دستگیری یک سارق حرفه ای تلفن همراه در محدوده میدان فلسطین خبر داد و گفت: این متهم در بازجویی های انجام شده به هشت فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "غلامرضا یوسفوند"، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: با شکایت های ارایه شده از سوی شهروندان ساکن محدوده مذکور در خصوص سرقت های مکرر تلفن همراهشان، پرونده ای در این خصوص در کلانتری تشکیل و تیم های گشت انتظامی به بررسی موضوع پرداختند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: اقدامات ماموران ادامه یافت تا این که روز گذشته ماموران گشت انتظامی در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که ناگهان مشاهده کردند که یک موتوسوار ضمن نزدیک شدن به یکی از شهروندان اقدام به ربودن تلفن همراه وی کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از این رویداد، ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شده و سارق را تحت تعقیب قرار دادند و همچنین در حین تعقیب و گریز با استعلام مشخصات وسیله نقلیه این سارق مشخص، وی همانی است که ماموران در پی دستگیری اش بودند.

رئیس کلانتری ۱۰۷ بیان داشت: این تعقیب و گریز ادامه داشت تا اینکه دقایقی بعد متهم با شلیک هوایی پلیس خود را تسلیم و به همراه تلفن همراه مسروقه و همچنین فرد مالباخته به کلانتری منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن علاوه بر اعتراف به جرم خود مبنی بر سرقت از شاکی، به هشت فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرد.

سرهنگ یوسفوند، در پایان، تصریح کرد: مالکان تلفن های همراه مسروقه شناسایی شده و پس از حضور در کلانتری اموال مسروقه به آنها برگردانده شد.

کد مطلب 4209799

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