حمل و نقل ریلی کشور باید در همه ابعاد توسعه یابد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، مرتضی یزدخواستی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات این رویداد، پرداختن به نقش گسترش زیر ساخت‌های ریلی، جاده‌ای، اسکله‌ای و تأسیسات بندری بر توسعه پایدار صنعت فولاد است، گفت: ذوب آهن اصفهان با تولید ریل ملی، کمک مهمی به توسعه حمل و نقل ریلی نموده است و لذا این انتظار وجود دارد که راه آهن جمهوری اسلامی برای تحقق برنامه توسعه ریلی مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تمام توان خود را به کار گیرد.

وی افزود: مطابق سند مذکور تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۵ هزار کیلومتر خط آهن داشته باشیم که متأسفانه هم اکنون تنها ۱۵ هزار کیلومتر داریم که فاصله زیادی را تا تحقق برنامه نشان می‌دهد.

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان افزود: تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان، ایران را به جرگه تولیدکنندگان این محصول ملحق کرد و لذا باید سایر حوزه‌ها نیز برای توسعه این زیرساخت مهم تلاش لازم را داشته باشند.

یزدخواستی، سرعت سیر بازرگانی و تجاری در حمل و نقل ریلی را یکی از مشکلات اساسی در این بخش دانست و گفت: به لحاظ سرعت سیر، اختلاف زیادی با کشورهای دیگر داریم به گونه‌ای که با وجود برابری حجم ریل گذاری ما با کشورهایی همچون ترکیه و اکراین، حجم تناژی که توسط حمل و نقل ریلی آن کشورها حمل می‌شود چندین برابر ایران است.

عضو هیأت مدیره ذوب آهن با اشاره به مزایای حمل و نقل ریلی و نقشی که در توسعه صنعت کشور از جمله صنعت فولاد دارد و در طرح جامع فولاد کشور نیز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: برای رسیدن به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴، باید زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل ریلی توسعه بیشتری پیدا کند حال آن که شرایط این حمل و نقل جوابگوی تولید کنونی ما نیز نمی‌باشد و این مشکل در تأمین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان نیز دیده می‌شود.

شایان ذکر است در حال حاضر کندی سیر واگن‌های باری و کمبود واگن برای انتقال کالاهای ریل پذیر، عاملی برای انتقال حمل کالاهای معدنی از طریق جاده شده و در روزهای اخیر نیز این مسئله، باعث شدت کمبود مواد اولیه برای تولیدات ذوب آهن اصفهان شده است.

گفتنی است بیست و سومین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد از ۲۳ الی ۲۵ آذر ماه توسط انجمن آهن و فولاد ایران در مرکز همایش‌های بین المللی کیش در حال برگزاری است.