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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد؛

تکذیب رأی نیاوردن طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در شورا 

تکذیب رأی نیاوردن طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در شورا 

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بیانیه داد و موضوع «رأی نیاوردن طرح افزایش ظرفیت رشته های پزشکی» در این شورا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۵۱ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ به ریاست آیت الله دکتر رئیسی و به اتفاق آرا ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصص» را مصوب نمود. این مصوبه گام مهمی در راستای عدالت‌گستری در حوزه سلامت مردم شریف ایران است و امید می‌رود با مدیریت و اجرای دقیق و مناسب این مصوبه توسط دستگاه‌های ذیربط، نتایج مورد انتظار مصوبه محقق شود.

با توجه به رویکرد کارشناسانه و دقیق اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی سازی مصوبه و باوجود تصویب کلیات طرح؛ مقرر گردید که در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور یک‌بار دیگر با دریافت نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد دقیق افزایش پذیرش پزشکی در مقاطع عمومی و تخصصی را مصوب نموده و گزارش آن را به جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

با این حال روز گذشته خبری توسط سازمان نظام پزشکی با عنوان «طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی نیاورد» در وب‌سایت رسمی آن سازمان منتشرشده است که نادرست است و تکذیب می‌شود. ضمن اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق پیگیری موضوع و تعقیب قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.

کد مطلب 5376127
زهرا سیفی

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نظر شما

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    نظرات

    • یاقوتی NO ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      8 3
      پاسخ
      مهم تایید نشدن اون عدد کذایی بود که حاصل شد شکست بپذیرید
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      12 4
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      یکی نیست بهشون بگه شمارو چه به جامعه پزشکی؟!! هروقت پا یه آخوند در میان باشه باید ترسید
    • مرادی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      10 9
      پاسخ
      شما با اصرار بر افزایش ظرفیت یک اشتباه بزرگ را انجام میدید چون در اینده یه عده پزشگ بیکار تحویل می دید همین الان هم پزشگان عمومی بیکار هستند و مردم برای درمان به عطاری وطب سنتی مراجعه می کنند پس اینده جوانان این کشور را خراب نکنید
      • RO ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        2 1
        شما نگران بیکار شدن هستید اما مردم نگران سلامت، دراین دریای نیاز وانواع بیماریها ومشکلات سلامت چنانچه پزشکی بیکار باشد این دیگه مشکل خودش درزیاده طلبی درامد وحاضرنشدن به تحمل کمی سختی انجام کار درمناطق مورد نیاز ومحروم است درسته افرادی که بیکار هستند متقاضی کار درقلب تهران هستند انهم با درامد بالا
      • RO ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        2 1
        علت مراجعه به تب سنتی تنها گرانی پزشک ودردسترس نبودن ان است بااین شرایط تب سنتی افزایش خواهدیافت با کاهش یک پزشک 5نفرسنتی اضافه می گرددزیرا مردم مجبورند
      • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        2 1
        پزشک بیکار مهمتراز بیمار سرگردان نیست
      • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        1 1
        پزشک بیکار مهمتراز بیمار سرگردان نیست
    • همایون NO ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      11 2
      پاسخ
      افزایش ظرفیت پزشکی همیشه بوده تصویبش چیز جدیدی نیست .عددافزایش هم رد شد وقرار شد دوباره بررسی بشه
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      6 5
      پاسخ
      تنها راه از بین بردن مافیا کنکور و پزشکی و موسسات کلاس های خصوصی،کاهش اختلاف درامد بین ۳رشته اصلی با سایر رشته هاست مثل تمام دنیا که پزشک تقریبا۲برابر پرستار پول میگیره اما اینجه ۴۰ برابره،در این صورت انتخاب رشته که وابسته شخصیت هست و اونم وابسته پوله از بین میره،و پرستارم نمیره کنکور بده واسه پزشکی
    • US ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      2 3
      پاسخ
      خدا روزی رسونه یک پزشک هست که اینقدر داره ولی آرامش نداره ولی یک چوپان یازباله گرد اگر چه آسایش نداره ولی آرامش نداره.هیچ وقت از خدا نخواین پول زیاد بهتون بده بگید خدایا آرامش بده.اگه دقت کرده باشید اکثر تاجران سکته میکنن.حریص دنیا نباشید.به کنج قبرستون گذرکنید .آخر وعاقبت همه مون اونجاست مسلمانان.
    • علی IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 4
      پاسخ
      قدرت مافیا پزشکی را احساس کنید -_-
    • حدادی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 5
      پاسخ
      متاسفانه باز مافیای پزشکی ظاهرا کار خودش رو کرد. متاسفم برای یه عده که فقط به فکر جیب خودشون هستن. پیگیری کنید جناب دبیر شورا
    • ایران IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      کاش به جای افزایش ظرفیت مصوبه ۶۰ درصد امتحان نهایی را لغو میکردن که قراره سهم مستقیم داشته باشه مگه همه کشور از یه امکانات تحصیلی برخوردارن که اینطرح را حذف نمیکنند ،به این موضوع بپردازین
    • RO ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      2 1
      پاسخ
      من خودم یک پزشک هستم مردم هم حق می گویند بعضی ازهمکاران واقعا بیماران وحتی کادردرمان را اذیت می نمایند عده کمی ازهمکاران به درامد مناسب ومعقول راضی هستند خصوصا دندانپزشک ها اینجا حق کاملا بامردم است
    • RO ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      اینجانب عضوشورای شهر هستم واقعا مردم بابت نداشتن پزشک خصوصا متخصص رنج می برنذازچندین پزشک دعوت کردم حتی بادراختیارگذاشتن امکانات زندگی برای لااقل هفته ای یک شیفت کاری ولی هیچ کس حاضرنشد مگر مردم شهرمن چه گناهی دارند که فقط بایستی هزینه دکترشدن دیگران رابپردازند اما انها یادرکلانشهرها کار کنند
    • RO ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      مخالفان یادکتر هستند یا عضو خانواده انها وگرنه هیچ انسان عاقلی این سیستم دسترسی به پزشک رامعقول نمی داند اینها نمی خواهند هیچگاه کسب درامد کلان وزندگی لاکچری را اردست بدهند حتی با مرگ ومشقت هموطن خود
    • RO ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      حضرت ادم دراثر اشتباه بهشت را ازدست داد پزشکان ایرانی نمی خواهند این بهشت راازدست بدهند به هر ریسمانی چنگ می زنند تا انحصار باقی بماند
    • فرهادی IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      افزایش پزشک بیکار متاسفم برای جوونای کشور شورای عالی فرهنگی چه ربطی به پزشکی داره
    • دبیر آموزش و پرورش IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      انشاالله بریزه پزشک تو بازار از هر نوعی که اصلی ووپیوندی و ارگانیک و شیمیایی اش قابل تشخیص نباشه همه چیزمون حراج شده بگذار این هم روش
    • سینا IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی کوتاه و رک بگم افزایش پزشک تعارض منافع ایجاد کرده برا برخی از پزشکان بی خدا و نظام پزشکی. مردم به پزشک عمومی دسترسی ندارن چه برسه به متخصص چرا انقدر با این مصوبه مخالفت میکنید اخه ؟؟ ایران به شدت رو به پیری هست و به پزشک نیاز داره

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