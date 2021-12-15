به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۵۱ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ به ریاست آیت الله دکتر رئیسی و به اتفاق آرا ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصص» را مصوب نمود. این مصوبه گام مهمی در راستای عدالت‌گستری در حوزه سلامت مردم شریف ایران است و امید می‌رود با مدیریت و اجرای دقیق و مناسب این مصوبه توسط دستگاه‌های ذیربط، نتایج مورد انتظار مصوبه محقق شود.

با توجه به رویکرد کارشناسانه و دقیق اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی سازی مصوبه و باوجود تصویب کلیات طرح؛ مقرر گردید که در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور یک‌بار دیگر با دریافت نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد دقیق افزایش پذیرش پزشکی در مقاطع عمومی و تخصصی را مصوب نموده و گزارش آن را به جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

با این حال روز گذشته خبری توسط سازمان نظام پزشکی با عنوان «طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی نیاورد» در وب‌سایت رسمی آن سازمان منتشرشده است که نادرست است و تکذیب می‌شود. ضمن اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق پیگیری موضوع و تعقیب قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.