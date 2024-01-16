موانع اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست بررسی موانع اجرایی‌سازی مصوبه «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه و دکتر بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست بیان کرد: شورا همواره برای اتخاذ تصمیم‌های خود از عقل جمعی و آراء تخصصی ذی‌نغعان استفاده می‌کند و اینکه بعضا عنوان می‌شود که شورا بدون مشورت و مشارکت پزشکان درباره افزایش ظرفیت‌ها تصمیم‌گیری کرده، صحیح نیست.

وی ادامه داد: چالش‌های مختلفی در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم.

خسروپناه با بیان اینکه مصوبه «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» مصوبه دقیق و کارشناسی است، ادامه داد: در این مصوبه عنوان شده که افزایش ظرفیت دانشجویان به میزان ۲۰ درصد و با افزایش امکانات صورت گیرد، هم‌اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که باید پیگیری شود که امکانات لازم برای دانشگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تمهید شود.

در ادامه جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر حسن ابوالقاسمی، دبیر کمیسیون سلامت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت داد تا بررسی‌های بیشتر در زمینه اجرایی‌سازی مصوبه «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» صورت گیرد و پیشنهاد لازم در زمینه اجرایی‌سازی مصوبه ارائه شود تا در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در این نشست دکتر سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر مبنای مصوبه «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی مدنظر بوده است و بیش از آن حتما خلاف قانون است و باید برخورد لازم صورت گیرد.

وی با تأکید بر چند وجهی بودن دانش عنوان کرد: باید با همکاری یکدیگر مشکلات و موانع را برطرف کنیم.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم نیز در این نشست با اشاره به تجریه افزایش ظرفیت پزشکی در اوایل انقلاب بیان کرد: با افزایش ظرفیت پزشکی در اوایل انقلاب توانستیم بسیاری از مشکلات نظیر کمبود پزشک را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اگر در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی مشکلی وجود دارد باید بررسی لازم صورت گیرد و با ارائه استدلال به سمت حل مشکلات برویم.

در این جلسه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حضور داشتند و دغدغه‌های خود را نسبت به ابعاد مختلف این مصوبه بیان کردند تا راهکار مناسبی در جهت رفع موانع اجرای آن اتخاذ شود.