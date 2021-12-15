به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، با هدف جلوگیری از صادرات نهاده‌های مورد نیاز داخل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می‌شود را تعیین کرد.

به موجب مصوبه هیئت دولت، مواد خام به موادی اطلاق می‌شود که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.

همچنین مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی شامل کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی هستند که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شود.

مواد نیمه خام معدنی نیز کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفاً به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می‌روند را در بر می‌گیرد.

هیئت دولت در ادامه، با هدف بهبود کیفیت عملکرد رانندگان و در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه،، آئین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر متناسب با نوع گواهینامه بر اساس دستور العمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و پس از تائید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می‌شود.

دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می‌توانند در دوره‌های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود، شرکت نموده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر دریافت نمایند. همچنین شرکت‌های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر به میزان مقرر در آئین نامه، تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، در حق بیمه متعلقه بیمه‌های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

لازم به ذکر است، رانندگانی که تخلف حادثه ساز آنها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا ۲ سال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را نخواهند داشت.

در ادامه جلسه امروز هیئت دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب رسید.

کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور تشکیل می‌شود

هیئت دولت به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی و پیگیری موضوعات و توافقات مهم استان‌ها در سفرهای استانی رئیس جمهور، با تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور موافقت کرد.

آئین نامه اجرایی ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره- هیئت عامل شرکت‌های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی اصلاح شد

هیئت دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آئین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی را اصلاح کرد.

اصلاح مصوبه مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور

هیئت دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پس از تأیید سازمان حسابرسی، مابه التفاوت قیمت مصوب جهت فروش و قیمت تمام شده را از محل اعتبارات مصوب مربوط تخصیص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین موظف است اصل و سود تسهیلات و هزینه‌های تبعی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند.

دولت اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را اصلاح کرد

دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت درخصوص ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهکر های صنعتی ایران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، افزایش سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود.

آئین نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی‌ها و مطالبات دولت اصلاح شد

هیئت دولت با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آئین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند.

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه، با اصلاح آن موافقت کرد.

بر این اساس، ردیف اعتبار پیش بینی شده مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مصوبه یاد شده اصلاح شد.

هیئت دولت به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

اصلاح آئین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های سازمان‌های ای درو و ایمیدرو و وزارت نفت با دولت

هیئت دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آئین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، بدهی سازمان‌های توسعه‌ای شامل مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای است.

دولت اساسنامه بانک سپه را اصلاح کرد

دولت با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه بانک سپه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، موثق و امین انتخاب شوند.

همچنین ریاست هیئت عامل بانک با مدیر عامل است که با معرفی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آنها … حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و انتخاب داور (با حق صلح یا بدون آن) با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی می‌باشد و سازمان برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی بانک، از افراد مسلمان و مومن استفاده می‌کند.

تصمیم گیری درخصوص تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت

هیئت دولت در ادامه، تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت شامل تعیین تعرفه آزمایش تشخیص ایمنولویک آنتی ژن ویروس عامل کووید -۱۹، رایگان شدن خودپرداخت (فرانشیز) تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید -۱۹ و تداوم اجرای کد ۵۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت درخصوص نحوه محاسبه اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح را بررسی و به تصویب رساند.

با توجه به تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون «حفاظت از خاک» درخصوص مقررات تعیین واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست، هیئت وزیران پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی که خروجی آنها در چارچوب ضوابط خوداظهاری پایش محیط زیست از جمله تفکیک و اعلام انواع مواد آلاینده و میزان خروجی هر یک از آنها به محیط، تبیین استمرار یا مقطعی بودن ورود آلودگی به محیط، تصریح مرحله فعالیت واحد در زمان اندازه گیری آلودگی شامل مراحل احداث، بهره برداری و یا توقف کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت، بیش از حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست باشد، مشمول خوداظهاری در پایش خاک در محدوده تملک و شعاع تاثیر عملکرد خود خواهند بود.

مقاطع زمانی خوداظهاری خروجی‌ها بصورت فصلی و پایش آلودگی خاک، بصورت سالیانه می‌باشد.

همچنین ضوابط اندازه گیری آلایندگی جهت خوداظهاری بر اساس شیوه نامه‌های خوداظهاری ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و با لحاظ حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان در قالب برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) واحد خواهد بود و گزارش اعلام نتایج پایش خاک در قالب کاربرگ شماره (۱) ارائه می‌شود.

آئین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تصویب شد

هیئت دولت در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

تکالیف صندوق و دستگاه‌های ذیربط درخصوص بیمه پایه، تکالیف صندوق و بیمه مرکزی در رسیدگی به خسارت مالی، نظارت بر انجام تعهدات صندوق، پوشش اتکایی بیمه پایه و نحوه اداره حساب ویژه، از جمله موارد مندرج در آئین نامه یاد شده است.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت‌های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و نهایتاً در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک

دولت به منظور نظارت جامع بر کلیه فرآیند حمل و نقل مواد خطرناک، رعایت ایمنی و مدیریت ریسک این مواد، آئین نامه اجرایی «نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک» را به تصویب رساند.

هدف اصلی از تدوین این آئین نامه نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، ایجاد سامانه مدیریت مواد خطرناک برای مدیریت بهینه در چرخه عمر این مواد و کنترل محدودیت‌ها و هماهنگی هدفمند در این زمینه از طریق ایجاد کمیته ناظر در این حوزه با بهرهگیری از متخصصین این حوزه در کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط است.

ارایه برنامه‌ای منسجم درخصوص آموزش به متصدیان، دست اندرکاران، شاغلین و مصرف کنندگان مختلف در تمامی مراحل تولید، بسته بندی، حمل و نقل، انبارش و مصرف مواد خطرناک، تدوین مفاد قانونی معتبر در زمینه مصرف ویژه مواد خطرناک در حوزه‌های خاص از جمله هسته‌ای، بیولوژیک، شیمیایی، منفجره و غیره، تبیین سازوکارهای نظارتی و عملیاتی درخصوص صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دستگاه‌ها در این زمینه و مدیریت پسماند و بازیافت مواد خطرناک، از دیگر اهداف تدوین آئین نامه مذکور بوده است.