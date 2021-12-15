۵ لایحه دولت روحانی به قوه مجریه مسترد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ آذر) هیئت رئیسه مجلس اعلام استرداد ۵ لایحه دولت در اجرای ماده ۱۳۷ قانون آئین نامه داخلی به درخواست دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

- لایحه حمایت از مالکیت فکری

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر آذرماه ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن.