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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۷

به درخواست دولت سیزدهم؛

۵ لایحه دولت روحانی به قوه مجریه مسترد شد

۵ لایحه دولت روحانی به قوه مجریه مسترد شد

هیئت رئیسه مجلس ۵ لایحه دولت روحانی را به درخواست قوه مجریه به دولت سیزدهم مسترد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ آذر) هیئت رئیسه مجلس اعلام استرداد ۵ لایحه دولت در اجرای ماده ۱۳۷ قانون آئین نامه داخلی به درخواست دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

- لایحه حمایت از مالکیت فکری

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر آذرماه ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن.

کد مطلب 5376204

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
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      این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه این حرکت وظلم وتبغیض صورت گرفت وب
    • ZOHA RO ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
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      دولت 13 فقط بخونه....تحقیق کنه...جلسه بزاره ونظرسنجی کنه...(.باتوجه به شرایط حالا ) بپذیره یاردکنه....

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